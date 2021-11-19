رئيس هيئة الطاقة النووية يكشف موعد إطلاق أول مفاعل نووي.. وكيفية التعامل مع النفايات النووية.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية، إن المشروعات النووية مشروعات طويلة الأجل بطبيعتها، مؤكدا أن أول مفاعل نووي سيتم اطلاقة في 2028.

وأضاف أمجد الوكيل، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن المفاعلات الروسية تميز بإمكانيات هائلة وقوة تحمل عالية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية، أن محطات المفاعل النووي بالضبعة ستكون مزارا سياحيا جاذبا .

وأشار أمجد الوكيل إلى أن ، هناك استراتيجية دقيقة للتعامل مع النفايات النووية، مؤكدا انه نحرص أن نتخلص منها بطريقة أمنة.

وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن مصر تهتم بانتقاء الكوادر البشرية العاملة في المفاعلات النووية، من خلال مجموعة من الاختبارات المتعددة، موضحا أن المهندس يمر باختبارات فنية مميكنة وفي اللغات والحاسب الآلي والأبعاد النفسية والثبات الانفعالي والكشف الطبي، لانتقاء أفضل العناصر.

وأوضح أمجد الوكيل أنه بعد اجتياز الاختبارات يتم تدريب العنصر البشري من خلال دورات مكثفة طبقا للوظيفة التي يلتحق بها، كما أنه هناك تدريب داخلي يجري في مصر، وآخر خارجي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا نأمل في تدريب 2150 عنصرا فنيا ما بين مهندسين وفنيين للعمل في الضبعة.