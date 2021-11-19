من جديد.. عطل يضرب “فيسبوك” و”إنستغرام” في عدد من الدول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 23 دقيقة

أبلغ مستخدمو “فيسبوك” و”إنستغرام” في عدد من البلدان عن حدوث أعطال مفاجئة أصابت منصتي التواصل الاجتماعي، حيث برزت بعض المشاكل في فتح حسابات المستخدمين.

ولوحظ أن 46٪ من مستخدمي موقع “إنستغرام” واجهوا مشاكل مع التطبيق، بينما أبلغ 29٪ آخرون عن مشاكل في تحميل الملفات بالساعات الماضية.

وعلى موقع “فيسبوك” اشتكى 70٪ من المستخدمين من مشاكل في الموقع و17٪ لم يسجلوا الدخول إلى حساباتهم، في الساعات الماضية.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من البلدان أبلغو في السابق عن مشاكل في محرك بحث “غوغل”.

وتشهد تطبيقات شركة فيسبوك أعطالاً متكررة، حيث تعطلت خدمات الواتساب والماسنجر المقدمتين من شركة فيسبوك، لكن هذا العطل لم يستمر لأكثر من ساعات متواصلة.

وليست المرة الأولى التي تتعطل فيها خدمات شركة فيسبوك، وفي الجمعة 19 مارس الماضي ضرب عطل فني منصات شركة فيسبوك، وهي واتساب وماسنجر وإنستغرام .