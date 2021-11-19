شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يتيح للمستخدمين حذف صورة ضمن "مجموعات الصور المنشورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ عام 2017، سمح إنستجرام للمستخدمين بدمج ما يصل إلى 10 صور ومقاطع فيديو في منشور واحد، ولكن الآن فقط ، بعد حوالي أربع سنوات، تضيف الشركة طريقة لحذف صورة واحدة أو مقطع من المجوعة، حيث شرح آدم موسيري ، رئيس إنستجرام، كيفية عمل الميزة الجديدة في أحد تحديثات الفيديو الأسبوعية الأخيرة.

إذ يمكنك حذف صورة أو مقطع فيديو من دائرة عن طريق النقر أولاً على أيقونة النقاط الثلاث، ثم زر التحرير، وفي هذه المرحلة، اسحب إلى الصورة أو المقطع الذي تريد إزالته ثم اضغط على أيقونة الحذف، ووفقًا لـ Mosseri، لا تتوفر الميزة حاليًا إلا على iOS، على الرغم من أنها ستتوفر في أندرويد قريبًا، ولقد كان سريعًا أيضًا في الاعتراف بأنه شيء كان يجب أن يضيفه انستجرام منذ فترة.

وإذا كنت تعيش في الولايات المتحدة ، فيمكنك أيضًا الوصول إلى ميزة جديدة أخرى، والتى تسمى "Rage Shake"، فإذا كنت تستخدم انستجرام وكان هناك شيء لا يعمل بشكل صحيح ، قم بهز هاتفك، وسيؤدي القيام بذلك إلى ظهور واجهة تقرير الخطأ في التطبيق.

ويمكنك بعد ذلك إخبار الشركة بما حدث، ويقول موسيري إنه سيساعد انستجرام في تحديد أولويات الأخطاء المحددة التي يحتاج إلى معالجتها، لكن يجب ملاحظة أن Rage Shake متاح حاليًا في الولايات المتحدة فقط.

ولن تغير كلتا الميزتين طريقة استخدامك لـ انستجرام ، لكن يجب أن تكونا إضافتين مرحب بهما.