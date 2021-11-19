شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت إيدج يساعدك فى التسوق أثناء العطلات وتنبهك بتغيير الأسعار.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب موسم التسوق فى الأعياد وبحث المتسوقين عن أفضل الصفقات على الويب، تقدم Microsoft طرقًا للمساعدة، وأعلنت الشركة عن بعض الطرق الجديدة التى يمكن لمتصفح Edge من خلالها مساعدتك فى القيام بالتسوق أثناء الإجازة، وفقًا لتقريرdigital trend .

وتم تضمين الميزة الجديدة العليا فى Microsoft Edge وستظهر أثناء استعراض قوائم المنتجات عبر الإنترنت، وسيتمكن المتصفح قريبًا من مساعدتك في مراقبة المنتجات التي شاهدتها مؤخرًا وتنبيهك بتغيرات الأسعار، ويقترن هذا مع الميزات الحالية مثل مقارنة الأسعار وسجل الأسعار وكوبونات الملء التلقائى للمساعدة فى ضمان أنك لا توفر المال فحسب، بل أيضًا الوقت عند التحقق من قوائم البيع بالتجزئة.

وتدرك Microsoft أن الأشخاص قد لا يتصفحون دائمًا للصفقات على سطح المكتب، ويستخدم المزيد من الأشخاص الهواتف المحمولة للتسوق ، وهذا هو سبب ظهور أدوات مقارنة الأسعار المضمنة فى Microsoft Edge وسجل الأسعار الآن على Android.

والآن يمكنك أن تثق فى أن لديك أفضل سعر لتلك الهدية التى يجب أن يحصل عليها طفلك، ويمكنك أيضًا التخطيط لمشترياتك المستقبلية باستخدام سجل الأسعار ، كل ذلك من هاتف Android الذكي" ، وفقا لما قاله Liat Ben-Zur نائب رئيس مايكروسوفت إيدج.

وقامت Microsoft أيضًا بتفصيل بعض ميزات Edge التي تركز على الأداء وأمان كلمة المرور، والتى يمكن أن تكون مهمة أثناء التسوق في العطلات. التحديث السهل هو ميزة جديدة يتم تجريبها في صفحة إعدادات كلمة المرور في Edge والتي ستجعل من السهل تحديث كلمات المرور الخاصة بك في حالة تعرض أي منها للاختراق.

ثم هناك وضع الكفاءة الجديد فى Microsoft Edge. فى هذا الوضع، يمكن لـ Edge تقليل استخدام وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائى عندما تكون بطارية الكمبيوتر المحمول منخفضة للغاية، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى إطالة عمر البطارية ومساعدتك على إنجاز المزيد أثناء التنقل وعند فصلها عن الحائط، وبدأ وضع الكفاءة فى الظهور لأول مرة فى الإصدار 95 من Edge فى أكتوبر.

وقد يستخدم العديد من الأشخاص أيضًا Microsoft Bing للتسوق، ولذلك دخلت Microsoft فى شراكة مع Good on You ، وهى منصة تقيم العلامات التجارية للأزياء بناءً على أدائها من حيث مجموعة من مقاييس الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية فى المملكة المتحدة، وستظهر النتائج على القوائم في Microsoft Bing للمساعدة في التوافق مع قيمك.

وتشارك Microsoft أيضًا فى مشروع Eden Reforestation Project ، ومقابل كل 10 عمليات شراء يتم إجراؤها فى Microsoft Edge لدى بائعي التجزئة المؤهلين، وستتبرع الشركة لمشروع Eden Reforestation للتوجه نحو زراعة الأشجار.