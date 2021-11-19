شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يتيح للأشخاص إضافة الموسيقى لتغذية المنشورات فى ثلاث دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر Instagram ميزة جديدة في ثلاثة بلدان تسمح للأشخاص بإضافة موسيقى إلى المنشورات التي يقومون بنشرها على خلاصاتهم، وإذا سبق لك إضافة موسيقى إلى Instagram Stories أو Reels ، فمن المحتمل أن تكون على دراية بهذه العملية، وفقا لتقرير digitartlend التقنى.

ويختبر Instagram حاليًا القدرة على إضافة موسيقى لتغذية المنشورات في الهند والبرازيل وتركيا، وسيتمكن المستخدمون من تصفح المقاطع الموسيقية المختلفة في قسم "الاتجاهات أو "من أجلك".

وسيكونون قادرين أيضًا على البحث عن أغانٍ محددة، كما سيظهر عنوان الأغنية على رأس منشور الخلاصة، وإذا قمت بالضغط فوقها فسيتم نقلك إلى صفحة صوتية تعرض جميع منشورات الخلاصة التي استخدمت تلك الأغنية المعينة، وبمجرد تحديد أغنية يمكن للمستخدم تحديد مدة المقطع ثم مشاركته في موجز ملف التعريف الشخصي الخاص به.

كيفية إضافة الموسيقى لتغذية المشاركات على Instagram

لإضافة موسيقى إلى منشورات التغذية الخاصة بك على Instagram. أنت بحاجه إلى:

1 رفع صورتك.

2 انقر فوق إضافة موسيقى .

3 ابحث عن الأغنية من خلال النقر على حقل البحث. يمكنك أيضًا البحث عن الموسيقى في قسم "الاتجاه" أو القسم "من أجلك".

4 حدد الأغنية التي تريد إضافتها إلى منشورك.

5 سيتم نقلك بعد ذلك إلى صفحة صوتية تعرض جميع منشورات الخلاصة التي استخدمت تلك الأغنية.

6 يمكنك تحديد مدة المقطع ، وكذلك اختيار المدة التي تريدها لتشغيله.

7 اضغط على تم.