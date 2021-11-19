شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه برنامج مكافآت اكتشاف الأخطاء بكلوب هاوس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى تطبيق Clubhouse، مؤخرًا بعض الميزات الجديدة مثل إعادة التشغيل وتنزيل منشئي الصوت والمزيد، وبعد التحديث الأخير المليء بالميزات، بدأت الشركة الآن في طرح تحديث جديد يوفر الدعم للتسميات التوضيحية المغلقة.

وقد بدأ Clubhouse في طرح ميزات التسمية التوضيحية المغلقة لمستخدمي iOS، وإلى جانب ذلك، يوفر التطبيق الصوتي فقط دعمًا لـ 13 لغة لنظام iOS، وتشمل اللغات الـ 13 الإنجليزية، والصينية الماندرين، والصينية، والإيطالية، والألمانية، والكانتونية، واليابانية، والكورية، والإسبانية، والعربية، والتركية، والروسية.

وهذا التحديث الجديد متاح فقط لمستخدمي iOS ولا توجد معلومات حول موعد طرح التحديث على Android، وبصرف النظر عن هذا التحديث ، فتح Clubhouse أيضًا برنامج Bug Bounty للجمهور.

وتتراوح المكافآت من 100 دولار إلى 3000 دولار، وعقد Clubhouse شراكة مع HackerOne لهذا البرنامج ، والذي يتضمن أيضًا بند Safe Harbor ، حيث سيتم حماية الباحثين الأمنيين من التداعيات القانونية، ويمكن للمتسللين المهتمين المشاركة من موقع Hacker One.

وفي حديثه عن Bug Bounty ، قال ميشيل برينز ، الشريك المؤسس في HackerOne ، "سيقدم برنامج مكافأة الأخطاء العامة في Clubhouse لفريق الأمن الداخلي دعمًا مستمرًا للاختبار من مجموعة متنوعة من المواهب من خلال مجتمعنا العالمي الذي يضم أكثر من مليون متسلل.

ونتطلع إلى رؤية نتائج البرنامج وكيف ستشكل الرؤى المستمدة من البرنامج استراتيجية الأمن السيبراني الشاملة لـ Clubhouse ".