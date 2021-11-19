شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يوقف تطبيق المراسلة "Threads" المنافس لسناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع إنستجرام أنه سيتوقف عن الاستمرار في دعم تطبيق المراسلة "Threads" المنافس لسناب شات، ووفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch، لن يدعم إنستجرام Threads بحلول نهاية ديسمبر.

ويضيف التقرير أن المستخدمين سيبدأون في رؤية إشعار داخل التطبيق حول إيقاف تشغيل التطبيق اعتبارًا من 23 نوفمبر، وقد رصد المهندس أليساندرو بالوزي إيقاف تطبيق المواضيع لأول مرة. لقد نشر حول لقطة الشاشة الخاصة بالتوقف لأول مرة مع إظهار الإشعار من انستجرام.

وقدم انستجرام تطبيق Thread في أكتوبر 2019 على أنظمة تشغيل Android و iOS، وشارك التطبيق بعض أوجه التشابه مع Snapchat وسمح للمستخدمين بمشاركة صورهم ومقاطع الفيديو مع أصدقائهم المقربين.

لكن لم يكشف انستجرام بعد عن سبب إغلاق التطبيق، وفي الوقت نفسه ، بدأ انستجرام في اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة موسيقى إلى منشوراتهم في الخلاصة ، وهو شيء مشابه لـ Reels و انستجرام Stories.

ومع هذه الميزة ، يخطط انستجرام لمنح مستخدميه طريقة لإضافة مسار صوتي إلى صورهم في الخلاصة، ويتوفر دعم إضافة الموسيقى بالفعل في انستجرام Stories و انستجرام Reels.

ومع ذلك ، أثناء قيام المستخدمين بنشر مقاطع فيديو قصيرة ؛ قصص انستجرام تختفي بعد 24 ساعة، لا يوجد انتهاء صلاحية لمشاركات موجز انستجرام، وفقًا للشركة ، يتم اختبار هذه الميزة بنسبة صغيرة من مجتمع انستجرام العالمي وتوسيعها بناءً على التعلم والتعليقات من مجتمع انستجرام.