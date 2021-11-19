طريقة حظر يوتيوب على جوجل كروم

يقوم البعض أحياناً بحظر يوتيوب من متصفحه حيث يمكن أن تؤدي مشاهدة مقطع فيديو واحد على YouTube إلى إرسالك بسرعة إلى داخل حفرة من مقاطع الفيديو “ذات الصلة”. مثل الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن ينتهي الأمر بـ YouTube بخسارة الوقت غالبًا أكثر من مواقع التواصل الاجتماعي حيث ينتهى بك الأمر بمشاهدة مقاطع فيديو أطول بشكل خاص، وستشاهد مقاطع أكثر بشكل كبير.

حظر يوتيوب على جوجل كروم

من الصعب تجنب موقع يوتيوب. تتضمن العديد من مواقع الويب مقاطع فيديو YouTube وتظهر مقاطع الفيديو المقترحة في النهاية. إذا وجدت نفسك تشاهد كثيراً مقاطع فيديو على YouTube فقد يكون من الأفضل حظره تمامًا. في Google Chrome ، يمكنك القيام بذلك عن طريق تثبيت إضافة من اضافات جوجل كروم.

اقرا ايضا : طريقة تشغيل أكثر من حساب واتس اب علي نفس الجهاز بدون تثبيت برامج ضارة لجهازك

حظر يوتيوب من خلال ملحقات جوجل كروم

لحظر YouTube على Chrome ، تحتاج إلى إضافة يمكنها حظر المحتوى BlockSite تُعد خيارًا ممتازًا.

قم بتنزيل BlockSite وتثبيته من سوق Chrome الإلكتروني.

بمجرد التثبيت سيتعين عليك الموافقة على شروط وأحكام الاستعمال.

قم بزيارة موقع يوتيوب.

انقر فوق رمز الإضافة بجوار شريط URL.

في النافذة المنبثقة التي تفتح ، انقر فوق حظر هذا الموقع add to black list.

سيتم حظر موقع يوتيوب.

BlockSite مجاني للاستخدام لما يصل إلى ستة مواقع. يمكنك حظر YouTube و Facebook و Twitter و Reddit وموقعين آخرين من اختيارك على الباقة المجانية -لا تحظر موقعنا- إذا كنت بحاجة إلى حظر مواقع ويب إضافية فيمكنك إما الترقية أو يمكنك حظر YouTube (ومواقع الويب الأخرى) من ملف الـHosts.

حظر YouTube من خلال ملف hosts

يوجد ملف hosts على أنظمة Windows و macOS. عن طريق التعديل على هذا الملف يمكنك ان تقوم بحظر يوتيوب نهائيًا من على جهازك، هو حل نهائي ولا يحتاج أي برامج إضافية ولن تستطيع الوصول الى يوتيوب من أي تطبيق على الجهاز.

يمكن العثور على ملف hosts على نظام التشغيل Windows 7 ، 8 / 8.1 / 10/11 من خلال المسار التالي : C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts

يمكن العثور على ملف hosts على macOS على: /private/etc/hosts



يمكن تحرير ملف hosts في أي محرر نصوص أساسي. على نظام Windows يمكنك استخدام برنامج Notepad. على نظام macOS يمكنك استخدام TextEdit.

افتح ملف hosts في محرر نصي.

أدخل سطرًا جديدًا في النهاية (لا تضف علامة # قبل السطر)

أدخل 127.0.0.1

اضغط على مفتاح Tab.

أدخل youtube.com

انتقل إلى السطر التالي.

أدخل 127.0.0.1

اضغط على مفتاح Tab.

أدخل www.youtube.com

حفظ الملف.

امسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح.

سيتم حظر موقع يوتيوب.

يمكنك تكرار ذلك مع أي موقع تريد حظره من مواقع الويب.

خاتمة

إذا قررت حظر YouTube (ومواقع الويب الأخرى) باستخدام ملف hosts ، فتأكد من عمل نسخة احتياطية من الملف الأصلي أولاً. إذا كنت تريد إلغاء حظر موقع ويب فأنت تحتاج فقط إلى إزالة الأسطر التي أضفتها في ملف hosts. تأكد من حفظ التغيير وتأكد من مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح بعد تحرير الملف.

اقرا أيضًا : كيفية إرسال رسائل واتساب مخفية