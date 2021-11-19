شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أبل تخطط لإنتاج سيارة ذاتية القيادة عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشارت الوكالة نقلاً عن الشركة إلى أن "بعض مهندسي الشركة خططوا لإنتاج السيارة في 5-7 سنوات، لكن الشركة الآن تتحدث عن عام 2025".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضافت: "الشركة لم تكمل بعد اختبار نظام المركبات بدون قائد، وهي مهمة طموحة لمثل هذه الفترة".

وأكدت الوكالة أنه "إذا لم تحقق شركة "آبل" هذا الهدف، فيمكنها تأجيل الإصدار أو البدء في بيع السيارات بتقنية أبسط".

وأعلن في وقت سابق أن "آبل" وظفت مهندس شركة "تسلا" السابق كريستوفر مور الذي شارك في تصميم سيارة "تسلا" ذاتية القيادة".