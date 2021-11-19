شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مكالمات FaceTime تحصل على مميزات جديدة باستخدام SharePlay.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع طرح نظام التشغيل iOS 15، قدمت أبل ميزة جديدة تسمى SharePlay والتى جعلت مكالمات FaceTime أكثر متعة وتعاونًا، فمع SharePlay، تأخذ أبل أمثال Zoom وGoogle Meet وغيرهما في جعل تجربة مشاركة مكالمات الفيديو الجماعية أفضل.

ويمكن للمستخدمين مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية أو الاستماع إلى الموسيقى أو إكمال التمرين مع الأصدقاء معًا في مكالمة FaceTime، إليك ما يمكن للمرء فعله باستخدام SharePlay على أجهزة أبل.

ويمكن للمستخدمين بث الأفلام والبرامج التلفزيونية المتزامنة عبر FaceTime مما يمنحهم تجربة واقعية لمشاهدة المحتوى معًا، وهناك أيضًا خيار مشاهدة الرياضات الإلكترونية على Twitch.

كما يمكن للمستخدمين استخدام العديد من التطبيقات لمشاهدة المحتوى على FaceTime، ويمتد SharePlay إلى أبل TV حتى يتمكن المستخدمون من المشاهدة على الشاشة الكبيرة أثناء استخدام FaceTime على iPhone أو iPad.

ومن خلال دعم مشاركة الشاشة ، يمكن للمستخدمين أيضًا تصفح الويب معًا أو مشاهدة الصور أو إظهار شيء ما لأصدقائهم في تطبيق مفضل، وباستخدام SharePlay ، يمكن للمستخدمين مشاركة الخبرات مع الأصدقاء والعائلة أثناء إجراء مكالمة FaceTime على iPhone و iPad و أبل TV، وسيتعين على مستخدمي Mac الانتظار حيث من المتوقع وصول دعم SharePlay لاحقًا.