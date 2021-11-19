شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه هي خطط أبل لعودة موظفيها للعمل من المكتب مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا لاستدعاء الموظفين مرة أخرى إلى المكتب بموجب خطة عمل هجينة جديدة، ووفقًا لتقرير صادر عن The Information، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل، Tim Cook، في رسالة بريد إلكتروني لجميع الموظفين، إن نموذج العمل الهجين الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من فبراير 2022.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت شركة أبل إنه سيتعين على الموظفين العودة إلى المكتب في سبتمبر، ومع ذلك، أجلت شركة أبل هذه الخطة إلى يناير 2022 حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

والآن، قال كوك إن الخطة سيتم وضعها في العديد من المواقع في جميع أنحاء العالم وستتطلب من الموظفين الحضور ليوم أو يومين في الأسبوع في البداية، وقال: "اعتبارًا من اليوم، نستهدف 1 فبراير 2022 لبدء برنامج العمل الهجين الخاص بنا في العديد من المواقع العالمية حيث لم تعد الفرق إلى مكاتب الشركة بعد".

وقال كوك في البريد الإلكتروني: "نخطط لبدء البرنامج التجريبي بنهج مرحلي، ونرحب بالعودة إلى المكتب ليوم أو يومين في الأسبوع لفترة أولية مدتها أربعة أسابيع"، كما حث كوك الموظفين على التطعيم الكامل إذا كان لديهم لقاح Covid-19 المتاح.

وقال كوك أيضًا إن شركة أبل ستجري تعديلات وفقًا للظروف المحلية، وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبل في رسالته: "نحن ندرك أن الموقف مع الوباء ديناميكي ومستعدون لتعديل توقيتنا ونهجنا وبروتوكولاتنا - مثل الإخفاء والتباعد ومتطلبات التطعيم وغيرها من الإجراءات - حسب الضرورة بناءً على الظروف المحلية".