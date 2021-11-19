شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين الخسوف القمرى الجزئي والكلى.. اعرف نوع أطول خسوف سيحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الخسوف القمرى بمثابة ظاهرة طبيعية تحدث عندما يتم حجب القمر مؤقتًا؛ إما عن طريق مروره في ظل جسم آخر أو مروره بين جسمين سماويين، ووفقا لما ذكره موقع "ديلى ميل"، يحدث خسوف القمر عندما يتحرك القمر في ظل الأرض، ويمكن ملاحظة أن خسوف القمر يحدث فقط خلال اكتمال القمر.

ويستمر خسوف القمر لفترة أطول بكثير من خسوف الشمس، فيستمر خسوف القمر من 30 دقيقة إلى أكثر من ساعة، ويعد أطول خسوف للقمر هو القادم مساء اليوم 19 نوفمبر، الذى سيستمر حوالى 3.5، والذى سيكون خسوفا جزئيا.

ينقسم خسوف القمر إلى أنواع منها الجزئي والكلي، ويحدث الخسوف الجزئي للقمر عندما يمر القمر في منطقة ظل الأرض، فيما يحدث الخسوف الكلي للقمر عندما يدور القمر بالكامل داخل منطقة الظل من الأرض.

كما أنه فى الخسوف الكلي، يتخذ القمر ألوانًا مختلفة تتراوح من البني الداكن والأحمر إلى الأصفر البرتقالي اللامع، هذا التلوين بسبب الغلاف الجوي للأرض، وإذا لم يكن هناك غلاف جوي، فإن القمر سيبدو مظلمًا تمامًا.