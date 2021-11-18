شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيونداى تكشف عن مفهوم جديد للسيارة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنضم شركة هيونداي إلى صفوف صانعي السيارات الذين يتصورون السيارات الذاتية القيادة كغرف معيشة، وكشفت الشركة الكورية الجنوبية عن مفهوم جديد للسيارة الكهربائية في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2021، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويوضح هذا المفهوم كيف يمكن تمديد منصة السيارات الكهربائية القابلة للتطوير لاستيعاب سيارات الدفع الرباعي الكبيرة جدًا.

وتم بناء Hyundai Seven عبر المنصة المعيارية الكهربائية العالمية (E-GMP) الخاصة بشركة صناعة السيارات، التي تدعم أيضًا نماذج Ioniq 5 و Kia EV6 و Genesis GV60 القادمة، وعلى عكس تلك المركبات، فإن Hyundai Seven مجرد مفهوم وليس مضمونًا دخوله حيز الإنتاج.

ومع ذلك، نظرًا لمدى شعبية سيارات الدفع الرباعي، يبدو من المحتمل أن تصل Hyundai Seven إلى الوكلاء بشكل أو بآخر.

وباستخدام شواحن بسعة 350 كيلوواط، فإن Hyundai Seven قادرة على الشحن من 10% إلى 80% في نحو 20 دقيقة، وتستهدف شركة صناعة السيارات أيضًا مدى يصل إلى أكثر من 300 ميل.

وتعتبر Hyundai Seven واحدة من أكبر المفاهيم من صانع السيارات الكوري الجنوبي مع قاعدة عجلات تمتد بطول 10.5 أقدام، وهي أطول من كاديلاك إسكاليد.

ومع أبواب على غرار العربات، والمقاعد القابلة للتعديل، وأدوات التحكم القابلة للسحب، فإن Hyundai Seven هي أيضًا رؤية لما قد تبدو عليه المركبات الذاتية القيادة الخاصة بصانع السيارات في المستقبل.

وهناك ثلاثة صفوف من المقاعد مع كراسي صالة دوارة في الأمام ومقعد منحني للصف الثالث، وذلك بالرغم من أنه يمكن تخصيص الترتيب.

وتتحرك المقاعد، مما يتيح للركاب التواصل. كما يتميز مقعد السائق بعصا تحكم قابلة للسحب تختفي في وضع القيادة الذاتية. وتوجد أيضًا ثلاجة صغيرة.

ويتميز سقف السيارة بشاشة OLED بانورامية يمكنها عرض المحتوى للركاب أو المساعدة في تهيئة الأجواء لرحلة مريحة. وتركز هيواندى أيضًا على النظافة، على أساس أنه في عالم ما بعد الوباء، قد يرغب الناس في ميزات يمكن أن تساعد في الحفاظ على سياراتهم نظيفة.

وتتكون الأسطح الداخلية من مواد متجددة ومعاد تدويرها مثل الخيزران، وكذلك النحاس والأقمشة المعالجة صحياً. واستلهمت هيونداي من كبائن الطائرات أثناء تصميم نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

ويتميز هذا النظام بوضع أفقي وعمودي لعزل تدفق الهواء بين الركاب الأمامي والخلفي، مما يقلل التلوث ويحمي النظافة.