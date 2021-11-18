شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 مميزات لساعة موتو واتش الذكية الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة eBuyNow، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة CE Brands وشريك العلامة التجارية الإستراتيجي لشركة موتورولا، عن ساعة Moto Watch 100، وفقا لتقرير digital trend التقنى .

وتتوفر ساعة Moto Watch 100 مبدئيًا في الولايات المتحدة وكندا عبر موقع موتو واتش .

وتوقفت موتورولا عن تصنيع الساعات الذكية في عام 2016، ومن أهم مميزات ساعة moto watch هى أنها :

1 - ساعة ذكية ذات سعر منخفض ولأول مرة لن تعمل بواسطة.

Wear OS- 2 تتميز الساعة الجديدة ببرنامج احتكاري يسمى Moto OS ويمثل هذا خروجًا كبيرًا عن خط ساعات موتو، وهذا يعني أنها تتبع خطى الساعات الحديثة مثل Huawei Watch 3 و OnePlus Watch وكل ساعة ذكية من فيتبيت منذ إطلاق Ionic في عام 2017.

3 - تستهدف موتو واتش مستخدمي الساعات الذكية لأول مرة وتوفر تجربة مبسطة للصحة والعافية. ويزيد Moto OS بشكل كبير من عمر البطارية.

4 - تحصل على 14 يومًا من العمل عبر شحنة واحدة ولديها نظام GPS مدمج .

5- تتميز بمراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب وأجهزة استشعار SpO2 لقياس مستويات الأكسجين في الدم.

وأشار التقرير إلى أنه لا توجد حاليًا ساعة Wear OS في السوق يمكنها القيام بكل ذلك وتستمر لأكثر من يومين.

وتقدم الساعة مواصفات جيدة لساعة ذكية بقيمة 99.99 دولار، بالإضافة إلى ميزاتها الصحية، فإنه يمكن استخدامها أثناء السباحة مع مقاومة الماء 5ATM، وتدعم الشحن السريع وتحتوي على شاشة LCD بقياس 1.3 إنش، ولكن ليس هناك تطبيقات خارجية.