شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: xCloud بدأت بالوصول إلى منصات إكس بوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد اختبار محدود في شهر سبتمبر، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بدأت بطرح إمكانية اللعب بألعاب Xbox Cloud Gaming عبر أجهزة إكس بوكس المختلفة، بما في ذلك Xbox Series X و Xbox Series S و Xbox One.

وتتطلب الميزة اشتراكًا في Game Pass Ultimate. ولكن لم يعد من الضروري المشاركة في برنامج Alpha Skip-Ahead و Alpha Insider.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، فإنه بالرغم من أن الميزة لا تزال في مرحلة تجريبية، لكن متاحة الآن لمالكين محددين لأجهزة إكس بوكس في 25 سوقًا، وتخطط الشركة خلال الأسابيع المقبلة لتوسيع نطاق الخدمة لتشمل جميع المنصات في تلك المناطق.

وتقول الشركة إنها تطرحها أولاً مع إصدار شهر نوفمبر لمجموعة فرعية من لاعبي إكس بوكس ولكل شخص في الأسواق المدعومة خلال الأسابيع المقبلة.

ويمكن أن تجلب الألعاب السحابية عبر منصات إكس بوكس عددًا من الميزات المفيدة، إذ يمكنك استخدامها لتجربة أو عرض الألعاب التجريبية المتوفرة عبر Game Pass Ultimate دون الحاجة إلى تنزيلها بالكامل.

وإذا أرسل إليك صديق دعوة للعبة متعددة اللاعبين لم تقم بتثبيتها، فإن Xbox Cloud Gaming تتيح لك بث اللعبة حتى تتمكن من الدخول مباشرة.

وإذا كان لديك جهاز Xbox One، فإن Xbox Cloud Gaming تتيح لك تشغيل بعض الألعاب الحصرية من الجيل التالي مثل Recompile و The Medium و The Riftbreaker عبر المنصة من الجيل السابق.

وبالرغم من أن Microsoft Flight Simulator غير متوفرة حتى الآن. ولكن مايكروسوفت تقول إنه تتم إضافتها إلى مكتبة الألعاب السحابية الخاصة بها في أوائل عام 2022.

وصلت Xbox Cloud Gaming (المعروفة سابقًا باسم Project xCloud) إلى iOS والحاسب الشخصي في إصدار تجريبي عبر الدعوة فقط في شهر أبريل قبل توسيعها لجميع مشتركي Game Pass Ultimate في شهر يونيو.

وتم طرح تكامل Xbox Cloud Gaming عبر المنصات لأول مرة لمشتركي برنامج إكس بوكس إنسايدر في شهر سبتمبر.

وتصل أخبار Xbox Cloud Gaming عبر المنصات خلال أسبوع مزدحم لشركة مايكروسوفت. وقامت الشركة يوم الإثنين بإطلاق وضع اللعب الجماعي في Halo Infinite.

كما أضافت 76 لعبة جديدة إلى مكتبة التوافق مع الإصدارات السابقة. وجلبت FPS Boost إلى بعض الألعاب السحابية والمزيد من ألعاب Xbox Series X و Xbox Series S.