شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أطول خسوف جزئى للقمر لهذا القرن سيحدث صباح يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحدث أطول خسوف جزئي للقمر في القرن صباح يوم الجمعة، ما يجعل القمر يظهر باللون الأحمر لمدة تصل إلى 3.5 ساعة وفقا لما نقله موقع RT.

وسيُظلم القمر لمعظم أنحاء الكوكب في 19 نوفمبر، مع انزلاق ما يصل إلى 97% من القمر في ظل الأرض.

وسيكون أفضل مكان لمشاهدة الخسوف هو أمريكا الشمالية، حيث ستكون كل الساعات الـ 3.5 تقريبا مرئية، حيث يحل الليل عندما يبدأ الخسوف.

وأوضح EarthSky: "هذا خسوف جزئي عميق بشكل استثنائي"، تاركا فقط قطعة رقيقة من القمر معرضة لضوء الشمس المباشر عند نقطة الخسوف الأقصى.

وسيكتسب باقي القمر لون صدأ ضارب إلى الحمرة، وهو نموذجي للخسوف الكلي للقمر وينتج عن موجات الضوء من الشمس التي تُرشّح بواسطة الغلاف الجوي للأرض.

ووفقا للمرصد الملكي، Greenwich، فإن الخسوف الجزئي سيكون "بالكاد مرئيا في المملكة المتحدة" لأنه يحدث عندما يكون القمر قريبا من الأفق أو تحته.

وسيرى الأشخاص الذين يعيشون في أمريكا الشمالية الخسوف الجزئي بكامله، بينما يفقد أولئك الموجودون في غرب آسيا وأستراليا ونيوزيلندا المراحل المبكرة.

ويحدث الغروب في أمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية قبل انتهاء الخسوف، لذلك سيفتقد المراحل اللاحقة، ولن يكون مرئيا على الإطلاق في إفريقيا أو الشرق الأوسط.

وسيكون عند نقطة أكبر خسوف، مع 97% من القمر مغطى بظل الأرض، في الساعة 09:02 بتوقيت غرينتش عندما يكون أفضل رؤية للقمر من هاواي.

وستبدأ المراحل الأولى من الخسوف في الساعة 06:02 بتوقيت جرينتش يوم 19 نوفمبر، مع زيادة حجب القمر تدريجيا من الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش، وتنتهي الساعة 10:47 بتوقيت جرينتش.

ويحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين القمر والشمس، ما يتسبب في خسوف ظل الأرض للقمر.

وعندما يكون الخسوف جزئيا، فإن معظم ضوء الشمس مغطى بالأرض، ما يؤدي إلى ظهور القمر باللون الأحمر.