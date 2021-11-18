شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تصدر تحديثا لمستخدميها لحل مشكلة انقطاع المكالمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تواجه مشاكل مع المكالمات التي تنقطع على جهاز iPhone الخاص بك، فهناك بعض الأخبار السارة، حيث دفعت Apple للتو تحديثًا بسيطًا لنظام iOS لحل هذه المشكلة بالذات، وفقا لتقرير digital trend التقنى .

وتحديث iOS 15.2 الأكبر الذي كنا ننتظره ليس جاهزًا بعد، ولكن من الواضح أن Apple تشعر أن المشاكل التي يواجهها بعض الأشخاص في أداء المكالمات مهمة بما يكفي لدفع تحديث iOS 15.1.1 أصغر في هذه الأثناء، ووفقًا لملاحظات الإصدار، يتضمن هذا التحديث الصغير إصلاحًا واحدًا كبيرًا فقط: إنه "يحسن أداء إسقاط المكالمات على طرازي iPhone 12 و iPhone 13."

وقال التقرير لم نشهد الكثير من الشكاوى حول هذه المشكلة عبر الإنترنت ، لذلك ليس من الواضح عدد مالكي iPhone الذين يتأثرون بهذه المشكلة أو ما إذا كان ينطبق فقط على اتصالات 5G أو شبكات اتصالات معينة.

ومن المحتمل أن تكون شركة Apple قد اكتشفت المشكلة داخليًا ، وهي ببساطة استباقية في حلها قبل أن تنتشر على نطاق واسع.

ونظرا لأن iOS 15.1.1 يعالج فقط هذه المشكلة الخاصة بعائلات iPhone 12 و iPhone 13 - بما في ذلك طرز Pro - ولا تتضمن أي إصلاحات أمنية ، فإن Apple لا تصدرها للطرازات القديمة.

ولا يوجد أيضًا مكافئ لـ iPadOS ، لأسباب واضحة ومع ذلك، إذا كنت تستخدم جهاز iPhone متأثرًا ، فيجب أن تكون قادرًا على العثور على التحديث بالطريقة المعتادة، من خلال الانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج على جهاز iPhone الخاص بك.

ومع ذلك، إذا كنت لا تواجه مشكلات مع المكالمات التي تم إسقاطها، فلا داعي للاندفاع وتثبيت هذا التحديث، لأنه لا يبدو أنه يفعل الكثير، ومن شبه المؤكد أنه سيتم دمج الإصلاح نفسه في iOS 15.2 ، والذي من المتوقع أن يتضمن العديد من الميزات الجديدة المثيرة للاهتمام ومن المرجح أن يصل في الأسابيع القليلة المقبلة.