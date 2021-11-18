شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة تكشف عن أطول ديناصور على الإطلاق فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة، أن ديناصور Supersaurus، هو أطول ديناصور في العالم، بعد أن تمكن العلماء من إصلاح مزيج أحفوري وحللوا العظام الجديدة المستخرجة من الديناصور طويل العنق، وديناصور Supersaurus ، هو مثل الديناصورات الأخرى الطويلة، مزدوج الدعامة، وطويل العنق مع ذيل يشبه السوط، وفقا لموقع RT.

ومن جهته أوضح براين كيرتس، عالم الحفريات في متحف أريزونا للتاريخ الطبيعي، وقائد البحث، إنه دائما ما كان يُنظر إلى Supersaurus على أنه أحد أطول الديناصورات فى التاريخ، إلا أن الأبحاث الأخيرة أظهرت أنه أطول ديناصور يعتمد على هيكل عظمي لائق، مشيرة إلى أن بقايا الديناصورات الأخرى مجزأة، ومن الصعب تقدير أطوالها بدقة.



صورة تعبيرية

وعندما كان Supersaurus على قيد الحياة منذ حوالي 150 مليون سنة خلال العصر الجوراسي، تجاوز طوله39 مترا، وربما وصل إلى 42 مترا من الخطم إلى الذيل، وفقا لبحث جديد لكيرتس.

وحتى حجمها "الأقصر" حطم الرقم القياسي، فعلى ارتفاع 128 قدما، كان من الممكن أن يكون الديناصور أطول من منافس آخر ، وهو ديبلودوكس، والذي يمكن أن يصل طوله إلى 108 أقدام (33 مترا)، وفقا لدراسة أجريت عام 2006 لعينة تعرف باسم Seismosaurus في متحف نيو مكسيكو للتاريخ الطبيعي ونشرة العلوم.

وتم تقديم البحث، الذي لم يُنشر بعد في مجلة مراجعة من قبل الأقران، عبر الإنترنت فى 5 نوفمبر في المؤتمر السنوي لجمعية الحفريات الفقارية.