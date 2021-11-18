شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختار طاقم رحلة Dragon المأهولة القادمة إلى المحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا أنها أتمت اختيار أفراد طاقم مركبة Crew Dragon التي ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية الربيع القادم وفقا لما نقلته RT.

وقال بيان صادر عن الوكالة مؤخرا "تم اختيار العضو الرابع من أفراد طاقم مركبة Crew Dragon المأهولة التي ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية ربيع العام القادم، لقد وقع الاختيار على رائدة الفضاء الأمريكية، جيسيكا واتكينز".

وأضاف البيان "بالإضافة إلى واتكينز سيضم طاقم الرحلة أيضا رائدي الفضاء التابعين لناسا، كيل ليندجرين، وروبرت هاينز، ورائدة وكالة الفضاء الأوروبية، سامانثا كريستوفوريتي.. من المفترض أن تطلق المركبة إلى مدارات الأرض بواسطة صاروخ أمريكي من نوع Falcon 9 ، سيطلق في أبريل العام القادم".

وكانت المحطة الفضائية الدولية قد استقبلت مؤخرا ثالث رحلة مأهولة تصل إليها عبر مركبات Crew Dragon الأمريكية، إذ حملت المركبة إلى المحطة رواد ناسا وهم: راجا شاري، وكايلا بارون، وتوم مارشبورن، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.

ويفترض أن يبقى هؤلاء الرواد على المحطة مدة 6 أشهر، ويتواجد معهم حاليا على متن المحطة رائدا الفضاء الروسيان، أنطون شكابليروف وبيوتر دوبروف، ورائد ناسا، مارك فاندي هاي.