شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يتيح ميزة "الاهتزاز" للابلاغ عن مشكلات بالتطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس انستجرام آدم موسيري، إن الشركة أضافت ميزتين جديدتين لتحسين تجربة المستخدم، بما في ذلك "اهتزاز" تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن مشكلة بسرعة أكبر، إذا كنت تستخدم التطبيق ولا يعمل بالشكل المفترض، فاهتز الهاتف أثناء فتح التطبيق وستظهر شاشة منبثقة تسألك، "هل حدث خطأ ما؟" مع وجود مساحة لك للإبلاغ عن المشكلة.

وقال موسيري إن هذه الميزة ستمنح Instagram ملاحظات ستساعده في تحديد أولويات إصلاحات الأخطاء، قال: "يمكنك أن تشرح بالضبط ما حدث، وكيف انتهى بك الأمر في ذلك المكان، وكل المشاعر والشعور بأنك قد بدأت، وسيكون لدينا شخص ما يلقي نظرة على ذلك" وفقا لما نقله موقع The verege.

الميزة الجديدة الأخرى التي تم طرحها على Instagram هي ما أطلق عليه Mosseri ميزة "أخيرًا" وهى خاصة بالقدرة على حذف صورة واحدة من مجموعة الصور، وأضاف أنه شيء كان المستخدمون يطلبونه، وتمكنت الشركة من شحنه.

أوضح موسيرى: الخاصية تمكن المستخدم اختيار الصورة التى لا تعجبه أو لم يعد مهتمًا فى مكتبة الصور، وما عليه سوى الانتقال إلى قائمة النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن ثم الضغط على تعديل، ثم التمرير سريعًا إلى الصورة التي تريد التخلص منها، وسترى رمز الحذف في الجزء العلوى الأيسر من شأنه تتيح لك إزالته من الرف الدائرى.

وميزة carousel متاحة على iOS فقط في الوقت الحالي ، ولكن يمكن لجميع مستخدمي Instagram في الولايات المتحدة استخدامها بغض النظر عن نظام التشغيل.