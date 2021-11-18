شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 ميزات لغلق منزلك بالقفل الذكى بديلا عن الطرق التقليدية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظاهرة جديدة تتحكم فى أمان منزلك وهو القفل الذكى المتوقع توفير شرائه حاليا عبر وسائل البيع أون لاين ، والذى يفضله الكثيرون عن وسائل الأمان العادية مثل المفتاح التقليدى لفتح باب المنزل وفقا لتقريرdigitartlend التقنى ومن أهم مميزات القفل الذكى هى:

1- يتميز Flex Touch بتصميم أنيق وبسيط يجعله يبدو مثل القفل القياسى من خارج الباب حتى التصميم هو إجراء أمنى ولن يتوقع اللصوص المحتملون نظامًا ذكيًا يعتمد على تصميم القفل من الخارج.

2 - خدعة المظهر حيث تتزين معظم الأقفال الذكية بلوحات مفاتيح ضخمة من الخارج مثل العلب الضخمة فى الداخل .

3 - تساعد التكنولوجيا الحديثة من خلال القفل الذكى فى غلق المنزل والتحكم فيه من خلال ربطه عبر تطبيق على الموبايل لفتحه أو من خلال تسجيل صوتى أيضا عند الوصول .

4 - وإذا قمت بدمج القفل الذكى Flex Touch مع شبكة الانترنت من خلال الواى فاى يمكنك فتحه عن طريق المساعد الصوتى.

5- سهولة فتح القفل من خلال بصمة الأصبع الذى يمكن أن يحتوى على 99 بصمة للأسرة كلها وهو أفضل من المفاتيح التقليلدية.

ويريد الجميع أن يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم بسهولة أكبر من خلال تقنية فتح المنزل بالطرق الذكية السهلة، خاصة لمن يعود لمنزله ومعه الكثير من المشتريات الثقيلة التى يريد من الدخول سريعا إلى المنزل.

ومن المتوقع أن يتوفر Lockly Flex Touch فى الوقت المناسب لموسم التسوق في العطلات حصريًا في متاجر Home Depot مقابل 149 دولارًا خلال الفترة المقبلة.