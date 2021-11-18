شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن استخدام الموبايل ككاميرا لجهاز اللاب توب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، كان هناك ارتفاع في مؤتمرات الفيديو حيث لا يزال الناس يعملون من المنزل، ويستخدم الكثيرون جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر لإجراء مكالمات Skype أو مكالمات Zoom أو Google Meet للاجتماعات الرسمية.

ونظرًا للاستخدام المكثف، هناك احتمال ألا تعمل كاميرا الويب المدمجة في الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي بشكل صحيح أو تعطلت بسبب عدم قدرتك على المشاركة في اجتماع فيديو عبر الإنترنت، وفي مثل هذه الحالة، يمكنك استخدام كاميرا هاتفك الذكي أو هاتف iPhone ككاميرا للكمبيوتر المحمول.

كل ما عليك فعله هو تنزيل تطبيق على هاتفك يبث إشارة عبر WiFi إلى تطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وهذا التطبيق الذي تم تنزيله يخبر خدمة مؤتمرات الفيديو التي تختارها مثل Zoom و Skype وما إلى ذلك أن هاتفك عبارة عن كاميرا ويب.

هل يمكنني استخدام هاتفي الذكي ككاميرا ويب؟ إذا كان هاتفك يعمل بنظام Android ، فيمكنك تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية لتحويله إلى كاميرا ويب.

هل يمكنني استخدام الكمبيوتر المحمول الخاص بي كشاشة هاتفي؟ واحدة من أسهل طرق عكس الشاشة هي من خلال التطبيق المجاني أو المدفوع، حيث يسمح التطبيق الذي تقوم بتنزيله للمستخدم بالتحكم في شاشة الهاتف من خلال لوحة مفاتيح الكمبيوتر المحمول، وهناك العديد من تطبيقات مشاركة الشاشة المفيدة التي يمكنك تنزيلها.

هل يمكنني استخدام جهاز iPhone الخاص بي ككاميرا ويب؟ نعم، يمكنك استخدام iPhone ككاميرا ويب عن طريق تنزيل تطبيقات الطرف الثالث.

هل يمكنني مشاركة شاشة iPhone مع جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي؟ نعم ، تحتاج إلى التمرير من أسفل الشاشة على جهاز iPhone أو iPad للوصول إلى مركز التحكم. اضغط على خيار البث AirPlay من مركز التحكم. من قائمة الأجهزة المتاحة ، حدد جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بتشغيل النسخ المتطابق. علاوة على ذلك ، سيتم عرض شاشة جهاز iPhone أو iPad على جهاز كمبيوتر Mac أو Windows.