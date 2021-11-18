شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إيقاف وضع تصوير Macro التلقائي في أيفون 13 برو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن هاتفي أيفون 13 برو و13 برو ماكس يوفران وضع التصوير Macro، حيث كانت آبل تعمل على التحويل التلقائي إلى هذه العدسة دون تدخل من المستخدم، ونتيجة لذلك يتم التقاط بعض الصور المعتادة عبر إستخدام عدسة Macro، وبالتالي كانت تبدو الصور سيئة أو غير واضحة.

كيفية إيقاف هذا الوضع

- يجب أن يعمل هاتفك بنظام iOS 15.1 حتى تتمكن من إستخدام هذه الطريقة.

- وتحتاج في البداية للتوجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بالهاتف.

- اختر بعد ذلك إعدادات الكاميرا.

- توجه للأسفل في قائمة الإعدادات حتى تجد خاصية تصوير Macro التلقائي.

- قم بإغلاقها.

- أما إذا كنت ترغب في التقاط الصور عبر عدسة Macro للتقريب البصري، فإنك تحتاج إلى التوجه لتطبيق الكاميرا ومن ثم اختيار عدسة 0.5 وتقريب الهاتف كثيرًا من الشيء الذي ترغب في تصويره حتى تعمل هذه الخاصية.