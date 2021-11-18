شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إطلاق إنستجرام ميزة الشارات لدعم صناع المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منصة إنستجرام رسميًا ميزة الشارات Badges الخاصة بها فى الولايات المتحدة، التى تمنح المشاهدين طريقة للدفع ودعم صناع المحتوى عبر Instagram Live، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

وبالرغم من أن الميزة كانت قيد الاختبار لمدة عام ونصف العام تقريبًا على أساس الدعوة فقط، ولكن بدءًا من اليوم تسمح المنصة لأى صانع محتوى مؤهلي عبر منصتها بالتقدم للحصول على الميزة. وبمجرد القبول يتمكن المشاهدون من شراء الشارات أثناء البث المباشر لصانع المحتوى لدعمه ماليًا.

وتتوفر الشارات في ثلاث مستويات مختلفة، بتكلفة 0.99 دولار أو 1.99 دولار أو 4.99 دولار، وتظهر كقلب واحد أو اثنين أو ثلاثة قلوب بجوار اسم المعلق أثناء البث المباشر.

ويتم عرض أى أسئلة أو تعليقات ينشرها مالك الشارة بشكل أكثر بروزًا لصانع المحتوى، ويظهر اسمه في قائمة مرئية لصانع المحتوى لمدة تصل إلى 90 يومًا.

وتقول المنصة إنها لن تأخذ عمولة من أي إيرادات مدفوعة لصانع المحتوى حتى عام 2023. وذلك بالرغم من أن صفحة المساعدة الخاصة بالميزة تشير إلى أن آبل أو جوجل تتقاضى رسومًا بنسبة 30% لعمليات الشراء داخل التطبيق عبر منصات تلك الشركات.

وبالرغم من أن الميزة يتم طرحها الآن على نطاق واسع في الولايات المتحدة، فلن يتمكن كل مستخدمي المنصة من جعل المشاهدين يبدأون بشراء الشارات.

ويجب أن يقيم صانع المحتوى المؤهل في الدولة وأن يتجاوز 18 عامًا وأن يكون لديه حساب صانع محتوى أو حساب نشاط تجاري عبر المنصة وأن يكون لديه ما لا يقل عن 10000 متابع.

كما يجب عليه أيضًا الالتزام بسياسات وإرشادات المنصة المختلفة بما في ذلك سياسات تحقيق الدخل للشريك وسياسات تحقيق الدخل من المحتوى وإرشادات المجتمع. ولن تحصل إنستجرام على عمولة حتى عام 2023.

وفي حال استوفيت جميع هذه المعايير فإنك تجد خيار إعداد الشارات من خلال الانتقال إلى الحساب ومن ثم لوحة المعلومات الاحترافية، وقد تحتاج إلى تقديم طلب لتحقيق الدخل إذا لم تكن قد فعلت ذلك.

وتمثل هذه الميزة الأحدث في قائمة إنستجرام المتنامية لأدوات تحقيق الدخل لصناع المحتوى، التي تستمر في التوسع مع احتدام المعركة على أفضل المواهب الإبداعية بين التطبيقات الاجتماعية الكبيرة.

وأصبح لكل تطبيق الآن مسارًا لتحقيق الدخل لصناع المحتوى من أجل تشجيعهم على الاستمرار في النشر، حتى أن لينكدإن أطلقت مؤخرًا برنامج Creator Accelerator الجديد بقيمة 25 مليون دولار للاحتفاظ بأفضل المواهب. ولدى المنصة أيضًا برنامج مكافآت Reels، وهو جزء من مبادرة ميتا التمويلية الأكبر بمليارات الدولارات لصناع المحتوى.

وأضاف المنصة أيضًا خيار واجهة محل رقمي لصناع المحتوى الذين يشاركون في برنامج الشركاء التابعين لها، ومجلد رسائل الشراكات الجديد لتسهيل التعاون مع العلامة التجارية بشكل أفضل.