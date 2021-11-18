شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتاج الهواتف الذكية سيعود إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت TrendForce توقعات جديدة لسوق الهواتف الذكية العالمية للعام المقبل، يعتقد المحللون أن مبيعات الهواتف الذكية ستعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل الوباء.

وقال التقرير إن هناك توقعات بأنه في عام 2022 سيصل حجم إنتاج الهواتف الذكية إلى 1.39 مليار وحدة، وإذا كان هذا التنبؤ مبررًا، فسيكون النمو بالنسبة للسنة الحالية عند مستوى 3.8٪.

وقالت الشركة: "الهواتف الذكية ضرورية لحياة الناس اليومية وضرورة أساسية، لذلك تتوقع TrendForce أن تنتعش صناعة الهواتف الذكية وأن تسجل نموًا هامشيًا العام المقبل، على افتراض أن الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم ستعود في الغالب إلى طبيعتها بحلول ذلك الوقت، ولا تزال محركات الاتجاه الرئيسية في سوق الهواتف الذكية في العام المقبل هي دورة استبدال الأجهزة المعتادة والطلب الإضافي من الأسواق الناشئة، وتتوقع TrendForce أن يصل الإنتاج السنوي للهواتف الذكية لعام 2022 إلى حوالي 1.39 مليار وحدة وأن يصل معدل النمو السنوي إلى 3.8٪".

وستبقى سامسونج العملاقة الكورية الجنوبية في صدارة السوق العالمية بإصدار 276 مليون هاتف ذكي، حيث تبلغ حصة الشركة حوالي 20٪، والنمو السنوي 1.1٪، فيما ستكون أبل في المركز الثاني العام المقبل، ووفقًا للتقارير، ستكون الشركة قادرة على شحن 243 مليون هاتف ذكي ؛ وستكون حصتها حوالي 18٪، سيكون النمو السنوي 5.4٪.

بعد ذلك، سيكون هناك ثلاث شركات صينية والتي ستكون أسهمها 16٪ و 15٪ و11٪ على التوالي، ومن المتوقع أن تبيع أول شركة من الشركات الثلاث المذكورة 220 مليون هاتف ذكي؛ الثانية - 208 مليون وحدة ، الثالثة - 149 مليون وحدة.

كما تتوقع TrendForce أن تصل الهواتف الذكية 5G إلى 660 مليون وحدة في عام 2022، وبالتالي، فإن حصة هذه الأجهزة في إجمالي العرض ستصل إلى 47.5٪.