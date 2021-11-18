شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفونSE 3 سيصل فى مارس 2022 بدعم 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت منظمة التحليل المعروفة TrendForce مؤخرا أحدث تقرير تحليلي لصناعة الهاتف المحمول، حيث توقعوا أن سوق الهاتف المحمول العالمي سوف ينتعش العام المقبل، ويمكن أن يصل إنتاج الهواتف الذكية إلى حوالي 1.39 مليار وحدة.

وفي الوقت نفسه، توقعت الوكالة أيضًا التخطيط الاستراتيجي لعلامة أبل التجارية، وأن منتجات iPhone الجديدة القادمة ستجذب انتباه الجميع، وأشار المحلل في التقرير إلى أنه بالإضافة إلى الهواتف الأربعة الرائدة في خريف العام المقبل، ستطلق آبل أيضًا جيلًا جديدًا من موديلات iPhone SE 3 الرخيصة في نهاية الربع الأول من العام المقبل، أي حوالي شهر مارس.

ومن المتوقع أن يواصل iPhone SE 3 الاستراتيجية السابقة، مزودًا بنفس المعالج الرائد A15 من سلسلة iPhone 13 ، ويدعم شبكات 5G، وسيصبح هذا أيضًا أرخص هاتف جوال 5G من أبل وسيتوسع ليشمل المزيد من الأسواق. IPHONE SE 3 بالنسبة للتصميم، قال المحللون إن iPhone SE 3 سيرث بالكامل تصميم الجيل السابق؛ باستخدام حل 4.7 بوصة غير كامل الشاشة ومجهز بكاميرا خلفية واحدة؛ وهو في الأساس نفس الجيل السابق.

وفي الوقت الحاضر، يعتقد عدد كبير من الناس أنه بعد أن قطعت شركة أبل طراز LCD تمامًا؛ تتمثل إحدى المهام المهمة لجهاز iPhone SE 3 في استيعاب مخزون شاشة LCD؛ ومن خلال التكلفة المنخفضة للشاشة لتقليل السعر وزيادة شعبية الايفون.