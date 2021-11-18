تكنولوجيا: إيه الفرق؟ اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Pro Max وiPhone 12 Pro

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرا عن سلسلة أيفون 13الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro Max من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 12 Pro كما يلى:هاتف iPhone 13 Pro Max

الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.