شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 مميزات جديدة سيحصل عليها مستخدمو "أيفون" قريبا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل الإصدار التجريبي العام من iOS 15.2، حيث يمكن للمستخدمين المشتركين في البرنامج التجريبي من أبل الاطلاع على الميزات الجديدة، ومنذ طرح الإصدار التجريبي العام، فإن فرص وصول iOS 15.2 إلى جميع المستخدمين قريبًا عالية جدًا، وفيما يلي بعض الميزات الجديدة التي يمكن أن يوفرها iOS 15.2 لمستخدمي iPhone:

وضع الماكرو في الكاميرا:

مع iPhone 13 و 13 Pro، طرحت أبل وضع ماكرو جديد، ومع ذلك، منذ الإطلاق، قامت أبل بتعديل الإعدادات والميزات في وضع الماكرو، فمع نظام التشغيل iOS 15.2 ، يوجد تبديل جديد للتبديل تلقائيًا إلى العدسة فائقة الاتساع للحصول على لقطات الماكرو.

ويكشف وصف التبديل "إظهار التحكم في الكاميرا للتبديل التلقائي إلى العدسة فائقة الاتساع لالتقاط صور ومقاطع فيديو ماكرو"، لاحظ أن هذا مخصص فقط لمستخدمي iPhone 13 Pro و13 Pro Max، الذين يمكنهم النقر على أيقونة على شكل زهرة في تطبيق الكاميرا للتبديل في وضع الماكرو عند الاقتراب من كائن.

تحديثات جديدة لتطبيق Reminders:

ستسمح أبل للمستخدمين بإعادة تسمية العلامات وحذفها بشكل مجمّع في تطبيق Reminders، وليس من الواضح كيف ستعمل ، لكن شركة أبل قالت إنه "يمكن الآن إعادة تسمية العلامات وحذفها بشكل مجمّع."

آبل آركيد تحت قسم spotlight

ستبرز أبل في Spotlight عندما يبحث المستخدمون عن لعبة في أبل Arcade، إنها ميزة ستروج للألعاب على أبل آركيد وتسهل على المستخدمين البحث عن الألعاب.

حيلة جديدة في iCloud Private Relay

تقوم أبل بتغيير صياغة iCloud Private Relay إلى "Limited IP address Tracking”، وتوضح إعادة التسمية تمامًا ما تفعله الميزة بالفعل.