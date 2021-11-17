شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة بـGoogle Cloud السبب وراء تعطل سناب شات وسبوتيفاي أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى أمس تطبيقي Spotify وSnapchat من التعطل في عدد من دول العالم، حيث كشف موقع downdetector المتخصص في رصد أعطال التطبيقات شكاوى من العديد من المستخدمين حول العالم من انقطاع الخدمة.

كما كشف موقع Istheservicedown البريطاني أن العديد من المستخدمين لتطبيق Spotify أبلغوا عن مشكلات تتعلق بأخطاء ومشكلات التشغيل وتسجيل الدخول، وعلى تويتر أبلغ المستخدمين عن مجموعة متنوعة من المشكلات.

وبحسب موقع metro البريطاني، فإن السبب وراء هذه الأزمة كان بسبب انقطاع خدمة Google Cloud وهو ما أدي إلى حدوث تعطل لحوالي اثني عشر موقعًا شهيرًا على الإنترنت بما في ذلك Snapchat وSpotify لبضع ساعات لآلاف المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

حيث كانت هناك مشاكل بصفحة خدمة Google Cloud، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، وأظهرت صفحات الويب المرتبطة بـ Google Cloud أخطاء 404، وقد انتقل العديد من المواقع إلى تويتر للتعبير عن علمهم بتعطل Google Cloud وأنهم كانوا يشعرون بالآثار.

وغرد دعم Snapchat: "يواجه العديد من مستخدمي Snapchat مشكلة في استخدام التطبيق، انتظر قليلاً، فنحن نعمل على حل المشكلة، في غضون ذلك، نوصي بالبقاء مسجلاً للدخول. "

وفي الوقت نفسه، قالت Spotify إنها تواجه "بعض المشكلات في الوقت الحالى ويتم التحقق منها"، وقد أبلغ أكثر من 50000 من مستخدمي Spotify عن وجود مشكلات.

وكانت مواقع Discord وEtsy وHome Depot وPokémon Go من بين المواقع المتضررة الأخرى، فيما أصدرت جوجل بيانًا تقر فيه بمشكلة الشبكة التي تؤثر على السحابة الخاصة بها في الساعة 12.10 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وقالت الشركة: "يواصل فريقنا الهندسي التحقيق في المشكلة، ونعتذر لجميع المتضررين من هذا الاضطراب "، "التشخيص: قد يواجه العملاء أخطاء 404 عند الوصول إلى صفحات الويب، الحل: لا شيء في الوقت الحالي.

لكن بعد حوالي سبع دقائق، نشرت Google Cloud أن "مشكلة الشبكات السحابية قد تم حلها جزئيًا"، ويبدو أن معظم المواقع عادت للعمل في حوالي الساعة 2.30 مساءً بالتوقيت الشرقي، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

فيما جاء انقطاع خدمة Google Cloud بعد تعطل تطبيقات Meta الأكثر شيوعًا - Facebook وInstagram وMessenger - في وقت سابق من هذا الشهر لمدة ثلاث ساعات وأثرت على آلاف المستخدمين حول العالم.