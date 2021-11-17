شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن مميزات وأدوات جديدة لدعم الأخبار المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل أدوات وميزات جديدة لكل من القراء والمراسلين والتى تأتى مصممة لمساعدة المؤسسات الإخبارية المحلية، حسبما أعلنت الشركة اليوم، وتأتي ميزة "headline " في شكل عرض دائري يعرض الأخبار المحلية ردًا على نتائج البحث، ويتم إطلاقها في جميع أنحاء العالم بجميع اللغات بدءًا من اليوم.

وأطلقت جوجل في البداية الميزة لتوفير معلومات محلية لعمليات بحث COVID، ولكن تم توسيعها الآن لتشمل موضوعات أخرى مثل الرياضة والحكومة المحلية والمزيد.

وقالت جوجل إنها تقوم بتعديل أنظمتها بحيث تظهر مصادر الأخبار المحلية الموثوقة وذات الصلة في كثير من الأحيان بجانب المنشورات المحلية في أهم الأخبار وميزات الأخبار العامة الأخرى.

وقالت جوجل: "يضمن هذا التحسين رؤية الأشخاص للقصص المحلية الموثوقة عند بحثهم عن الأخبار، مما يساعد العلامة التجارية ومحتوى ناشري الأخبار على الوصول إلى المزيد من الأشخاص".

كما أنها قادرة على التعمق في الموضوعات الفرعية الضيقة المتعلقة بالأخبار المحلية، مثل كرة القدم في المدرسة الثانوية، وبالاقتران مع خدمات الموقع (بشرط تمكينها) ، يجب أن تحصل على نتائج أكثر صلة.

وإلى جانب الميزات الجديدة للمستهلكين، أعلنت جوجل عن أدوات بيانات جديدة للصحفيين، الأول هو مشروع مخطط التعداد، وهو خريطة يمكن تضمينها في القصص لعرض بيانات التعداد على المستوى الوطني ومستوى الولاية والمقاطعة.

وقد تم إنتاجه كجزء من 2020 Census Co-op، بدعم من جوجل News Initiative، ويمكنه عرض بيانات التعداد على المستوى المحلي، موضحًا كيف تحول السكان بمرور الوقت، كما تعمل جوجل أيضًا على تحسين مشروع المعرفة العامة ، وهو مشروع للصحافة المرئية يسمح للمراسلين باستكشاف البيانات المحلية.

وقد تكون الميزات الجديدة مريحة للغاية للعديد من الصحف والمواقع المحلية التي توقفت عن العمل جزئيًا بسبب تدفق الدولارات الإعلانية إلى شركات مثل فيس بوك و جوجل، حيث خصص كل من هذين العملاقين في مجال التكنولوجيا بعض الأموال لدعم الصحافة المحلية، لكن ذلك لم يفعل شيئًا يذكر لوقف تراجع الصحف التي تقدم خدمة قيمة في مجتمعاتهم.