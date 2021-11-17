شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يصلح أكثر مشاكله المزعجة للمستخدمين.. اعرف إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام Twitter أخيرًا بإصلاح مشكلة مزعجة أثرت على إصدار الويب من خدمته، وفقا لتقرير thenextweb التقنى، وكان السبب في ذلك هو وظيفة التحديث التلقائي، والتي كانت تتمتع بمهارة إخراج تغريدة من العرض قبل أن تنتهي من قراءتها.

والخبر السار هو أن Twitter استجاب الآن لشكاوى المستخدمين الساخطين وتخلص من ميزة التحديث التلقائي، مما يعني أنك لم تعد مضطرًا لإضاعة الوقت في التمرير عبر المنشورات للعثور على المنشور الذي كنت تبحث عنه.

واعترفت شركة المدونات الصغيرة بالمشكلة في سبتمبر، واعترفت بأن هذه المشكلة كانت "تجربة محبطة" للعديد من المستخدمين ووعدت بتغييرها.

وأعلنت هذا الأسبوع أن المهمة قد اكتملت، مع طرح التغيير الآن لجميع مستخدمي الويب، ويعني التحديث أنه يمكنك الآن تحميل تغريدات جديدة يدويًا في مخططك الزمني عن طريق النقر فوق شريط عداد التغريدات في الأعلى.

ويعمل التغيير على جعل إصدار الويب متوافقًا مع تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة به، والتي تقوم فقط بتحديث الخلاصة عندما تقوم بتنفيذ المهمة يدويًا.

وكان موقع Twitter منشغلًا بإجراء الكثير من التغييرات على خدمته في الأشهر الأخيرة. في الأسبوع الماضى، على سبيل المثال ظهر أن الشركة كانت تطرح خدمة الاشتراك في Twitter Blue في الولايات المتحدة ونيوزيلندا بعد إطلاق محدود في وقت سابق من هذا العام في كندا وأستراليا.

كما وسعت مؤخرًا الوصول إلى Twitter Spaces ، وهي ميزة تشبه Clubhouse تتيح للمستخدمين استضافة محادثات صوتية مع الضيوف المدعوين، وفي تحديث آخر سهّل على مستخدمي iPhone البحث في تغريدات مستخدم فردي.

وهذا ليس كل شيء فى وقت سابق من هذا العام، وتوقف Twitter عن اقتصاص معاينات الصور، بينما بدأت مؤخرًا معاينات Instagram في الظهور في خلاصات المستخدمين مرة أخرى بعد غياب دام 10 سنوات.