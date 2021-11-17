خاصية جديدة للتحكم في ساعة آبل دون لمس الشاشة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - كشفت أبل خاصية جديدة في نظام watchOS 8 تساعد على التحكم في قوائم الساعة واستخدامها دون لمس الشاشة.

تأتي هذه التقنية ضمن تقنيات الوصول المعزز من أبل التي تهدف لجعل أجهزتها مناسبة لجميع المستخدمين من ذوي التحديات.

ويمكنك استخدام هذه التقنية لتبدأ وظائف مختلفة في الساعة، حيث تستطيع تشغيل نظام المساعد الصوتي سيري وApple Pay أو الرد ع المكالمات عبر هذه الطريقة.

ورغم أن أبل طورت هذه الطريقة لتساعد ذوي التحديات الجسدية أو من يعانون من مشاكل في استخدام أصابعهم، إلا أنها تفيد أيضا جميع المستخدمين، خاصةً إن كانت يديك متسخة أو كنت لا ترغب في استخدام الشاشة تمامًا.

كيفية التفعيل

تعمل هذه الخاصية مع الأجيال الحديثة من ساعة أبل، وهذا يعني ساعة أبل من الجيل السادس أو السابع أو SE فقط.

ونتيجةً لذلك، فإن الخاصية لن تعمل مع الساعات الأقدم من الجيل السادس، وذلك حتى إن كانت الساعة تعمل بنظام watchOS 8.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

-توجه في هاتفك إلى تطبيق الساعة ومن ثم اختر صفحة ساعتك وتوجه إلى قائمة الوصول المعزز.

-ومن ثم اختر خاصية اللمس المساعد، وقم بتفعيل الخاصية وتفعيل إشارات الذراع للتحكم في الساعة.

-بعد ذلك توجه إلى ساعتك واختر تطبيق الإعدادات الموجود في الساعة، ومن ثم اختر الوصول المعزز.

-ويجب أن تقوم بتفعيل خاصية اللمس المساعد وإشارات الذراع عبر هذه القائمة أيضًا مثلما قمت بها في هاتفك.

-بعد ذلك تطلب منك الساعة تجربة حركات الأذرع المختلفة وما ترغب بربط هذه الحركات به من خصائص الساعة.

-ويمكنك تجربتها وإعدادها لاحقًا في أي وقت ترغب فيه عبر الضغط على رابط تعلم المزيد في قسم اللمس المساعد.

إعدادات اللمس المساعدة

تستطيع تخصيص الإعدادات المختلفة للتحكم في الساعة عبر الضغط على قائمة حركات الأذرع الموجودة في قائمة الإعدادات.

ويمكنك إعادة الوضع الافتراضي بسهولة عبر الضغط على اختيار إعادة الساعة إلى الوضع الافتراضي.

استخدام مؤشر الحركة وإيماءات اليد

بعدما تقوم بتفعيل خاصية اللمس المساعد، فإنك تستطيع قبض يدك مرتين لتتمكن من تفعيل الخاصية.

ويمكنك استخدام الإيماءات الافتراضية كما ترغب، حيث تستطيع قرص بأصابعك مرة واحدة لتنتقل إلى الصفحة التالية أو مرتين للعودة إلى الصفحة السابقة.

كما يمكنك ضم قبضتك مرة واحدة للنقر على الشاشة والقبض مرتين لفتح قائمة الاختيارات، وتستطيع عبر قائمة الاختيارات الوصول إلى الاختيارات المختلفة لتفعيلها.

وترى مؤشرًا يضيء حول الاختيار الذي تقف عليه قبل أن تقوم بتفعيله مباشرةً، وتظهر مؤشر الحركة الذي يبدو الفأرة في الحاسوب، فإنك تحتاج لضم قبضتك مرتين متتاليتين وهذا يعني ضم القبضة مرتين ومن ثم مرتين.

وبعد ذلك تتوجه إلى قائمة التفاعل التي تظهر لك وضم قبضتك مرة واحدة لتفتح هذه القائمة. وتوجه إلى اختيار مؤشر الحركة وقم بتفعيله عبر قبض يدك مرة أخرى.

وعندما يظهر لك المؤشر، فإنك تستطيع تحريك ذراعك في الاتجاهات المختلفة لتحرك المؤشر معها.

نصائح إضافية

قم بتفعيل الوظائف السريعة في قائمة إيماءات الذراع، ويسمح لك هذا الاختيار بالتأكيد على بعض الاختيارات التي تظهر لك.

ويمكنك تفعيل التحكم الساكن في قائمة المؤشر، وبعد ذلك قم بتفعيل اختيار الهز للبدء، ويسمح لك هذا بهز ذراعك لتظهر المؤشر دون تفعيله من القائمة.

تستطيع تفعيل اختيار التأكيد عبر الزر الجانبي، وذلك لتتمكن من تأكيد بعض الاختيارات مثل Apple Pay مباشرةً من الساعة.