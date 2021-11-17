شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه تقنية Wi-Fi HaLow؟ وما هي مميزاتها للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد حاليا تقنية Wi-Fi القديمة في قلب كل الأشياء الذكية، ومع ذلك، يكشف تقرير صادر عن Business Insider أن هناك تقنية Wi-Fi جديدة يتم تطويرها بواسطة Wi-Fi Alliance، وهي شبكة عالمية من الشركات التي توفر لك خدمة Wi-Fi، التكنولوجيا الجديدة تسمى Wi-Fi HaLow وفيما يلى كل ما تحتاج معرفته عنها:

ما هي تقنية Wi-Fi الجديدة؟ تم تطوير هذه التقنية التي تسمى Wi-Fi HaLow مع تركيز أكبر على إنترنت الأشياء (IoT)، حيث يهدف Wi-Fi HaLow إلى تمكين حالات الاستخدام في البيئات الصناعية والزراعية والمباني الذكية وبيئات المدن الذكية.

كيف تختلف Wi-Fi HaLow عن شبكة Wi-Fi الحالية؟ كيف تختلف Wi-Fi HaLow عن شبكة Wi-Fi الحالية؟ يدعي تحالف Wi-Fi أن Wi-Fi HaLow يتبنى "نهجًا أكثر شمولاً للاتصال اللاسلكي"، بالنسبة للمبتدئين ، يمتلك نطاقًا أكبر - حوالي 1 كيلومتر - ويدعي توفير اتصال أكثر قوة في "البيئات الصعبة حيث تعتبر القدرة على اختراق الجدران أو الحواجز الأخرى أحد الاعتبارات المهمة"، ويُزعم أيضًا أنه يوفر طاقة منخفضة وأداءً عاليًا وشبكة Wi-Fi أكثر أمانًا للأجهزة التي تدعم إنترنت الأشياء.

كيف ستعمل تقنية Wi-Fi الجديدة؟ تعمل تقنية Wi-Fi الحالية على طيف من 2.4 جيجا هرتز إلى 5 جيجا هرتز من حيث النطاق الترددي، ومن ناحية أخرى، تم تطوير شبكة Wi-Fi HaLow للعمل بأقل من 1 جيجا هرتز، مما يعني أنها ستستهلك طاقة أقل، وعلاوة على ذلك، يسمح التردد المنخفض أيضًا لشبكة Wi-Fi HaLow بنقل البيانات عبر مسافات طويلة.

ما مدى سرعة Wi-Fi HaLow؟ من المتوقع أن تكون سرعة البيانات أقل لأن الطيف يكون أقل أيضًا، ومع ذلك، فإن أجهزة ومنتجات إنترنت الأشياء لا تتطلب حقًا سرعة Wi-Fi فائقة السرعة ويمكن أن تعمل بشكل جيد مع بيانات أقل أيضًا.