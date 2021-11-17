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تكنولوجيا: يعني إيه تقنية Wi-Fi HaLow؟ وما هي مميزاتها للمستخدمين؟

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القاهرة - سامية سيد - تتواجد حاليا تقنية Wi-Fi القديمة في قلب كل الأشياء الذكية، ومع ذلك، يكشف تقرير صادر عن Business Insider أن هناك تقنية Wi-Fi جديدة يتم تطويرها بواسطة Wi-Fi Alliance، وهي شبكة عالمية من الشركات التي توفر لك خدمة Wi-Fi، التكنولوجيا الجديدة تسمى Wi-Fi HaLow وفيما يلى كل ما تحتاج معرفته عنها:

 

ما هي تقنية Wi-Fi الجديدة؟

تم تطوير هذه التقنية التي تسمى Wi-Fi HaLow مع تركيز أكبر على إنترنت الأشياء (IoT)، حيث يهدف Wi-Fi HaLow إلى تمكين حالات الاستخدام في البيئات الصناعية والزراعية والمباني الذكية وبيئات المدن الذكية.


كيف تختلف Wi-Fi HaLow عن شبكة Wi-Fi الحالية؟

يدعي تحالف Wi-Fi أن Wi-Fi HaLow يتبنى "نهجًا أكثر شمولاً للاتصال اللاسلكي"، بالنسبة للمبتدئين ، يمتلك نطاقًا أكبر - حوالي 1 كيلومتر - ويدعي توفير اتصال أكثر قوة في "البيئات الصعبة حيث تعتبر القدرة على اختراق الجدران أو الحواجز الأخرى أحد الاعتبارات المهمة"، ويُزعم أيضًا أنه يوفر طاقة منخفضة وأداءً عاليًا وشبكة Wi-Fi أكثر أمانًا للأجهزة التي تدعم إنترنت الأشياء.

 

كيف ستعمل تقنية Wi-Fi الجديدة؟

تعمل تقنية Wi-Fi الحالية على طيف من 2.4 جيجا هرتز إلى 5 جيجا هرتز من حيث النطاق الترددي، ومن ناحية أخرى، تم تطوير شبكة Wi-Fi HaLow للعمل بأقل من 1 جيجا هرتز، مما يعني أنها ستستهلك طاقة أقل، وعلاوة على ذلك، يسمح التردد المنخفض أيضًا لشبكة Wi-Fi HaLow بنقل البيانات عبر مسافات طويلة.

 

ما مدى سرعة Wi-Fi HaLow؟

من المتوقع أن تكون سرعة البيانات أقل لأن الطيف يكون أقل أيضًا، ومع ذلك، فإن أجهزة ومنتجات إنترنت الأشياء لا تتطلب حقًا سرعة Wi-Fi فائقة السرعة ويمكن أن تعمل بشكل جيد مع بيانات أقل أيضًا.

 

متى تتوقع أن تصل خدمة Wi-Fi HaLow؟

اعتبارًا من الآن ، لا يوجد جدول زمني واضح لإطلاق شبكة Wi-Fi HaLow، وقال Wi-Fi Alliance في وقت سابق من هذا العام إنه يتوقع أن يبدأ اعتماد الجهاز في الربع الرابع من عام 2021 ، مما يعني أنه في وقت ما من العام المقبل قد تكون التكنولوجيا متاحة للاستخدام.

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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