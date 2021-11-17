شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح ويندوز 11 وتُحدِث ويندوز 10خلال نوفمبر الجارى .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Microsoft للتو إعلانين كبيرين يتعلقان بـ Windows 10 و Windows 11، وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا مستعدين لـ Windows 11 ، أو لا يمكنهم الترقية، يتم الآن طرح تحديث Windows 10 November 2021 .

وبالنسبة لأي شخص يرغب في الترقية إلى Windows 11 فإن نظام التشغيل الجديد متاح الآن على نطاق أوسع للتنزيل على المزيد من الأجهزة المؤهلة، وفقا لتقرير digital trend التقتى.

وتحديث Windows 10 November 2021 ليس كبيرًا مثل التحديثات المميزة التي تم إصدارها مسبقًا،و لقد ركزت Microsoft على الإنتاجية والإدارة والأمان، ومع ذلك لا يزال يتم إصدار التحديث باستخدام نفس النهج المقاس في الماضي لضمان طرح سلس، لن يفوتك الكثير إذا لم تتمكن من تنزيله لأن الميزات الجديدة تركز على مسؤولي تكنولوجيا المعلومات.

تتضمن أمثلة الميزات الجديدة دعم معايير WPA3 H2E على نظام التشغيل Windows 10 لتحسين أمان Wi-Fi ونماذج النشر الخالية من كلمة مرور Windows Hello للأعمال ودعم حساب GPU في نظام Windows الفرعي لنظام Linux (WSL ويمكنك التحقق من تحديث Windows 10 November 2021 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالانتقال إلى إعدادات Windows Update ( الإعدادات > التحديث والأمان > Windows Update ) وتحديد التحقق من وجود تحديثات.

ويمكنك بعد ذلك تحديد الزر تنزيل وتثبيت وجعل Windows يقوم بتنزيل التحديث، ثم إعادة تشغيل الكمبيوتر، ويجب ألا يستغرق الأمر أكثر من 5 دقائق، اعتمادًا على سرعة الكمبيوتر وعمره أو إذا كنت تستخدم إصدارًا أحدث من Windows 10.

ومع إطلاق تحديث نوفمبر 2021 ، أجرت Microsoft أيضًا تغييرًا كبيرًا على جدول إصدار Windows 10، وهو الآن يتوافق مع Windows 11 لإصدارات تحديثات الميزات السنوية، هذا يعني تحديثًا كبيرًا واحدًا فقط في السنة ، بدلاً من التحديثين المعتاد.

وسيأتي التحديث المميز التالي لنظام التشغيل Windows 10 في النصف الثاني من عام 2022. وقال جون كيبل، نائب رئيس إدارة البرامج لخدمات Windows والتسليم في Microsoft ، إن Microsoft ستواصل دعم إصدار واحد على الأقل من Windows 10 حتى 14 أكتوبر 2025، بعض ميزات Windows 11 موجودة أيضًا في Windows 10 ، بما في ذلك متجر Microsoft الجديد التي بدأت في الظهور في 10 نوفمبر.

ويخبرنا متحدث باسم Microsoft أيضًا أنه بالنسبة للمهتمين بتجربة محاكاة x64 ، يلزم وجود جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 11 على ARM.

ولا تزال Microsoft ملتزمة بدعم العملاء على Windows 10 على ARM حتى 14 أكتوبر 2025، وبالنسبة لنظام التشغيل Windows 11 ، قال كابل أنه بناءً على تجربة التشغيل الإيجابية وتعليقات المستخدمين، يجب أن يأتي Windows 11 إلى المزيد من الأجهزة قريبًا.

وسيتم تسريع وتيرة الطرح بشكل أسرع مما توقعته Microsoft سابقًا، لذلك من المفترض أن يكون هناك المزيد من الأجهزة على نظام التشغيل Windows 11 بحلول نهاية هذا العام.