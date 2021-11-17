شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شرائح لحم نباتية مزيفة مطبوعة ثلاثية الأبعاد تباع بــ 30 جنيه استرلينى للقطعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيبيع الطاهي الشهير ماركو بيير وايت شرائح لحم نباتية مزيفة مطبوعة ثلاثية الأبعاد في مطاعمه في المملكة المتحدة مقابل 20 إلى 30 جنيهًا إسترلينيًا.

يخطط الطاهى لاستخدام منتجات نباتية مع استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع شرائح تشبه عضلات الحيوانات تحمل طعم لحم البقر والضأن، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



تقرير ديلى ميل

وسيتم توزيع المنتجات المصنوعة من بروتين الصويا والبازلاء والشمندر والحمص ودهن جوز الهند في 22 مطعمًا للحوم وثلاثة مطاعم في لندن .

قال ماركو بيير :"عندما تذوقت لأول مرة اللحم بصيغته الحالية، كنت مذهولًا، يحتاج العالم إلى تناول كميات أقل من اللحوم، ولكن الحقيقة هي أن منتجات اللحوم النباتية حتى الآن قد تعثرت كثيرًا من حيث الجودة والتنوع المطلوب لقوائمنا".



اختبار شرائح اللحم



اللحم

سيتم بيع شرائح اللحم النباتية بحوالي 20 إلى 30 جنيهًا إسترلينيًا، وتقع ضمن نفس النطاق مثل شريحة لحم فيليه بقيمة 28.95 جنيهًا إسترلينيًا و 26.50 جنيهًا إسترلينيًا شريحة لحم الخاصرة و 28.50 جنيهًا إسترلينيًا شريحة لحم ريب آي.

كشفت شركة متخصصة لأول مرة عن شريحة لحم نباتية مطبوعة ثلاثية الأبعاد في يونيو 2020، قائلة إنها ستطرحها في المطاعم الأوروبية هذا العام وفي محلات السوبر ماركت في عام 2022.



مرحلة صناعة اللحم

ويتم تصنيع قطعة اللحم من خلال مزج تركيبات معينة والنتيجة النهائية هي شريحة لحم مستدامة وعالية البروتين وخالية من الكوليسترول، تبدو وطهيها ومذاقها مثل اللحم الحقيقى.

الرئيس التنفيذي للشركة قال "لا يمكن المبالغة فى أهمية استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الدقيقة لتحقيق الملمس واللون والنكهة والجمع بينها، من خلال استخدام تركيبات منفصلة للعضلات والدهون والدم، يمكننا التركيز على كل جانب من جوانب إنشاء المنتج".