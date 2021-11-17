شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سنوبيsnoopy" يسافر إلى القمر لاختبار الجاذبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترسل وكالة ناسا الفضائية "سنوبيsnoopy" إلى القمر في بدلة فضائية مخصصة العام المقبل من أجل اختبار انعدام الجاذبية كجزء من مهمة أرتميس التي تهدف إلى إرسال بشر إلى القمر لأول مرة منذ عام 1972، وحسب الديلي ستار فإن الكلب الكارتوني الشهير سيسافر على متن المركبة الفضائية أوريون بعد تجهيزه ببدلة طيران برتقالية مع قفازات وأحذية وملابس خاصة من صنع ناسا.



سنوبي يسافر الي الفضاء



سنوبي

ولن يكون سنوبي بمفرده، لأن الرحلة تشتمل على نموذج لعارضة "مانيكان" وراكبين آخرين، وتشكل مهمة أرتميس 1 واحدة من 3 مهمات تقوم بها وكالة ناسا تستهدف في النهاية عودة البشر إلى سطح القمر.

وتشتمل رحلة أرتميس 2 على إرسال بشر في مدار حول القمر لإجراء الاختبارات النهائية اللازمة لإرسال أول امرأة وأول شخص من بشرة ملونة للهبوط على سطح القمر ضمن رحلة أرتميس 3.

وتخطط ناسا أيضاً لإصدار مقاطع فيديو تعليمية متعلقة بسنوبي للأطفال لتعليم تلاميذ المدارس حول "الجاذبية والعمل الجماعي واستكشاف الفضاء".

ولن تكون مهمة أرتميس هي المرة الأولى التي يزور فيها سنوبي الفضاء، بعد أن غادر كلب الرسوم المتحركة الأرض في عام 1990 على متن مكوك الفضاء كولومبيا، واعتمد سنوبي تعويذة رسمية لناسا منذ بعثات أبولو خلال الستينيات، عندما أطلق اسمه على مركبة الهبوط القمرية أبولو 11.

ولعقود من الزمان، تم استخدام الكلب الكرتوني الشهير لتكريم رواد الفضاء على إنجازاتهم، وتمنح الوكالة الفضائية الأمريكية أرفع جوائزها "سنوبي الفضي" لموظفيها الأكفاء.