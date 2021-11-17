شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن رسائل المخادعين عبر واتس آب لسرقة أموالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إصدار تحذير جديد حول عملية احتيال WhatsApp حيث وجد أن مجرمي الإنترنت ينتحلون كأفراد من العائلة لسرقة أموالك، وفقا لتقرير thesun التقنى.

واضطرت معايير سوفولك للتجارة في المملكة المتحدة إلى إصدار التحذير بعد أن تلقت أم من المنطقة رسالة احتيال عبر WhatsApp تدعي أنها من ابنتها، ووفقًا لصحيفة إيست أنجليان ديلي تايمز، تلقت امرأة من كيسنجلاند، بالقرب من Lowestoft، رسالة WhatsApp من رقم غير معروف. الرقم المجهول ادعى لابنتها، ادعت "ابنتها" أنها أسقطت هاتفها في المرحاض وقالت إنها تستخدم رقمًا جديدًا.

وغالبًا ما يستخدم المحتالون أعذارًا معقدة مثل هذه لمحاولة انتحال شخصية شخص ما، ثم قالت الابنة المزيفة إنها بحاجة إلى اقتراض المال لتسديد فاتورة لأنها لا تستطيع الوصول إلى حسابها، وطلب المحتال 1،980 جنيهًا إسترلينيًا، ولحسن الحظ ، لم تقع الأم في عملية الاحتيال.

واتصلت بابنتها عبر شريكها وأكدت أن الرسائل كانت خدعة، وإذا تلقيت رسالة مشبوهة من شخص تعرفه، فيجب عليك دائمًا الاتصال به للتحقق من هويته بالفعل أو التحقق من هويته من خلال وسائل أخرى.

وقالت متحدثة باسم معايير سوفولك التجارية: "إذا تلقيت رسالة مشبوهة (حتى لو كنت تعتقد أنك تعرف من هو)، فإن الاتصال أو طلب ملاحظة صوتية هو أسرع وأبسط طريقة للتحقق من شخص ما هو من يقول، خسر رجل 1500 جنيه إسترليني فى عملية الاحتيال وأخبر رجل يبلغ من العمر 75 عامًا صحيفة The Sun مؤخرًا عن غضبه بعد أن خدعه المحتالون على WhatsApp لإرسال مئات الجنيهات إليهم.

وخسر جون المتقاعد المخادع 1500 جنيه إسترليني لمحتالين إلكترونيين ماكرة متنكرين في صورة حفيدته على خدمة الرسائل الشعبية، ولحسن الحظ، وافق بنكه على رد الأموال له بعد أن اتصلت به The Sun.

وقال جون: "[خسارة المال] لن يفسد الكريسماس، لكن كان من الممكن تقليصه بشدة لأننا لسنا عائلة غنية"، وقال كان هذا مقنعًا بشكل خاص، لأن المحتال كان يعرف اسم حفيدته وكان قادرًا على الاتصال بهاتف عمل ابنه على WhatsApp - وهو الرقم الذي يتم مشاركته بشكل صارم فقط مع الزملاء والعائلة المقربين.