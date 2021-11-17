يمكن استخدام Google Maps في إنشاء خريطة مخصصة حيث توفر خرائط جوجل اتجاهات رائعة ومفصلة ودقيقة للوصول إلى أي مكان. يمكنك الحصول على الاتجاهات في حالة المشي أو القيادة أو ركوب الدراجة. يتم تحديثها كلما تقدمت وإذا حدث تغيير في مسارك ، فسيتم تحديث الاتجاهات تلقائيًا من موقعك الحالي.

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خرائط جوجل المخصصة في تطبيق Google Maps

ستمنحك خرائط Google عدة طرق عند البحث عن الاتجاهات. يأخذونك من موقعك الحالي إلى وجهة معينة. سيكون للطرق المختلفة أوقات وصول مختلفة وسيتم إدراجها في التطبيق اولًا بأول.

إذا كنت ترغب في إنشاء خريطة مخصصة في خرائط Google أي خريطة ترشدك بشكل أساسي أو ترشد شخصًا آخر عبر نقاط التفتيش أو الأماكن للوصول إلى وجهة يمكنك إنشاء واحدة باستخدام دبابيس الموقع.

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إنشاء خريطة جوجل مخصصة

لإنشاء خريطة مخصصة في خرائط Google ، يجب عليك استخدام إصدار الويب من خرائط Google. لا تحتوي تطبيقات iOS و Android على هذه الميزة.

افتح خرائط Google في متصفح الكمبيوتر (أي متصفح سيفي بالغرض).

تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك.

انقر فوق إنشاء خريطة جديدة Create a new map.

امنح الخريطة اسمًا مخصصًا حتى تعرف الغرض منه.

قم بتغيير اسم طبقة العرض.

انتقل إلى المكان الذي تريد إنشاء الخريطة فيه.

انقر فوق رمز النقطة وانقر على الخريطة حيث تريد وضعها.

أضف وصفًا للنقطة وقم بتغيير اسم النقطة.

استمر في إضافة النقاط حتى تكتمل الخريطة.

انقر فوق الزر معاينة لترى كيف يبدو.

عندما تكون جاهزًا ، انقر على الزر “مشاركة” وشارك الخريطة.

تحرير الخريطة

يمكنك تغيير نقاط الخريطة وقتما تشاء. عند مشاركتها ، يكون لديك خيار السماح لأي شخص لديه رابط للخريطة بتعديلها أيضًا. إذا كنت تخطط مع الأصدقاء فهي أداة رائعة للسماح للجميع بإضافة شيء ما إلى الخريطة. الجانب السلبي الوحيد هو أنهم سيكونون قادرين فقط على تحرير الخريطة على سطح المكتب. لا يمكن من خلال الهواتف للأسف.

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خاتمة

تعد الخرائط المخصصة خاصة بشكل افتراضي ولا يوجد ما يلزمك بمشاركتها. إذا كنت ترغب في تحديد الأماكن التي زرتها أو ترغب في زيارتها مرة أخرى ، فهذه أداة مفيدة للاستخدام. إذا وجدت المسار الذي توفره لك خرائط Google لمكان معين ، يمكنك إنشاء خريطة تناسبك بشكل أفضل واستدعائها متى احتجت إلى ذلك. لا يمكن إنشاء هذه الخرائط على تطبيقات الأجهزة المحمولة ولكن يمكن مشاهدتها بسهولة حتى تتمكن من الوصول إليها أثناء التنقل.