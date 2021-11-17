اليابان تختبر قطارها ذاتي القيادة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 01:10 مساءً - منذ 48 دقيقة

أجرت شركة East Japan Railway اختبارات على قطار سريع طورته ليعمل بنظام القيادة الذاتية.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها وكالة Kyodo News فإن قطار ” Е7″ الذي ضم 12 قاطرة تم اختباره صباح اليوم الأربعاء 17 نوفمبر، وعلى مسار بطول 5 كلم، وأثناء الاختبارات تمكن القطار من الاقتراب من سرعته القصوى التي تبلغ 110 كلم/سا.

وأشارت الوكالة إلى أن سائقا كان موجودا في قمرة القيادة أثناء الاختبارات تحسبا لأي حالات طارئة قد تحدث، لكن لم يتدخل في قيادة القطار، فبعد أن وضع القطار بوضعية التحكم الذاتي تابع رحلته دون أي تدخل بشري.

وأوضحت East Japan Railway أن خططها المستقبلية تهدف إلى تطوير وتشغيل قطارات عالية السرعة ذاتية القيادة تماما نظرا لوجود نقص العمالة البشرية المتعلقة في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الروسية للسكك الحديدية كانت قد ذكرت في وقت سابق أيضا بأنها تسعى إلى إطلاق قطارات “لاستاتشكا” الكهربائية ذاتية القيادة عام 2024.