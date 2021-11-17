شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالم تؤكد امتلاكها أفضل الهواتف المزودة بكاميرات فى العالم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادةً ما تتمحور مناقشة نموذجية لأفضل كاميرات الهواتف الذكية حول أشياء مثل مستشعرات الصور والعدسات وخوارزمية الكاميرا الخاصة بالشركة المصنعة إلى حد كبير.

ومع ذلك يبدو أن صانع الرقائق كوالكوم منزعج من كل هذا فى مؤتمر يوم المستثمرين 2021 للشركة، وقامت شركة كوالكوم بمحاولة ضعيفة لإعلام العالم بأنها تستحق بعض التقدير لإمكانيات التصوير التي تمتلكها بعض أفضل الهواتف المزودة بكاميرات في العالم.

وحاولت شركة Qualcomm أن تقدم حجة لنفسها من خلال تسليط الضوء على حقيقة أن معظم المستلمين السابقين لجائزة DXOMark لأفضل كاميرا هاتف ذكي كانوا مدعومين بمعالجات Qualcomm، واستخدموا أيضًا خط Qualcomm القوي من معالجات إشارة الصور الطيفية (ISP)، مما جعلهم يستحقون بعض التقدير، وعلى سبيل المثال حالة هاتف Xiaomi Mi 11 Ultra الذى يعمل بمعالج Snapdragon 888 - الفائز بجائزة 2021.

وفي حين أن معظم الناس يعزون الفضل إلى أجهزة الكاميرا المثيرة للإعجاب في الهاتف بسبب براعتها في التصوير ، فإن شركة Qualcomm تريدنا أيضًا أن نقدر حقيقة أن معظم هذه الأجهزة كانت مدعومة من Qualcomm's Spectra 580 ISP وهناك بعض المزايا في ادعاءات كوالكوم.

وحاليًا، أقوى مزود خدمة إنترنت متاح للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android - Spectra 580 - هو أيضًا أول مزود خدمة إنترنت ثلاثي من Qualcomm، ومزود خدمة الإنترنت هذا قادر على التعامل مع المعالجة المتوازية لصور متعددة ويأخذ قفزة كبيرة نحو التصوير الحاسوبى.

كما أنه يمنح Mi 11 Ultra القدرة على التقاط مقاطع فيديو 4K HDR باستخدام HDR الحسابى لكن لا أحد يذكر هذه الأشياء حرفيًا أثناء الحديث عن أفضل كاميرات الهواتف الذكية الموجودة هناك، وهل يمكن أن يكون هناك سبب لعدم حصول Qualcomm على التقدير الذى تستحقه لتمكين التصوير الفوتوغرافى الرائع باستخدام الهاتف الذكي؟ نظرة فاحصة على قائمة الفائزين السابقين في DXOMark قد يجيب على هذا السؤال.

وتشمل قائمة الهواتف مثل المعروفة قليلا XIAOMI مي CC9 برو، ممن لهم بحث X2 برو، والمذكور مي 11 الترا، ولسوء الحظ ، بالنسبة للمستهلك العادي للهواتف الذكية في الغرب، فإن الأجهزة الثلاثة كلها منتجات غير معروفة نسبيًا من علامات تجارية أصغر، ولا تتمتع أي من هذه الأجهزة بميزة التعرف على العلامة التجارية لـ iPhone 13 أو Samsung Galaxy S21 أو حتى Sony Xperia Pro ، لهذه المسألة.

والمواد التسويقية لهواتف الكاميرا التي تستخدم كوالكوم Spectra ISP - نادرًا ما تتحدث عن مزود خدمة الإنترنت نفسه وتميل إلى التركيز بشكل أكبر على عدد الكاميرات، وعدد وحدات البكسل الخاصة بها، ومدى جودة العدسة فائقة الاتساع أو العدسة المقربة حقًا.

وعلى سبيل المثال ، كم منكم يعرف أن Samsung Galaxy S21 Ultra الذي يعمل بنظام Qualcomm - والذي يعتبر من بين أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android - يستخدم أيضًا Spectra 580 ISP مثل Xiaomi Mi 11 Ultra؟ ويبقى أن نرى عدد الأشخاص الذين يتفقون مع زعم كوالكوم بأنها لا تحصل على رصيد كافٍ لكل الأشياء التي تمكنت من تمكينها مع مزودي خدمة الإنترنت، ربما يكون الإجماع العام هو أن جودة الصورة والفيديو مرتبطة بطبيعتها بأشياء ملموسة أكثر مثل المستشعرات والعدسات.