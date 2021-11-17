شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط Google تضيف أدوات تسوق جديدة لمساعدتك فى موسم العطلات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google عن العديد من الميزات الجديدة في خرائط Google للحفاظ على سلامتك في موسم العطلات هذا من خلال مساعدتك على تجنب الازدحام، والعثور على طريقك حول مراكز التسوق، وحتى القيام بالتسوق في عشاء العطلة، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى .

أولاً، تعمل Google على توسيع ميزات بيانات الازدحام الخاصة بها للنقل العام والمتاجر المحددة إلى أداة أوسع تسميها "منطقة الانشغال، وسيُظهر لك هذا عدد الأشخاص الذين يتجمعون فى حى معين، بدلاً من متجر فردي، كما توضح Google، يمكنك استخدام هذه المعلومات كيفما تشاء، سواء كنت تريد الابتعاد عن الحشود أو البحث عن أهم الأماكن فى المدينة.

وتعمل Google أيضًا على توسيع علامة تبويب الدليل الخاصة بها على مستوى العالم ، حتى تتمكن من الحصول على معلومات مفصلة حول ما يجري داخل العديد من المطارات ومراكز التسوق ومحطات النقل العام حول العالم، ويتضمن ذلك أنواع المتاجر الموجودة في مبنى معين، بما في ذلك مواقعها وساعات عملها، جنبًا إلى جنب مع توفر خدمات تأجير السيارات وصالات المطار ومواقف السيارات والمزيد.

وبالنسبة للأشخاص في الولايات المتحدة الذين يخططون لعيد العطلة، تعمل خرائط Google أيضًا على توسيع خدمة التوصيل من متجر البقالة إلى أكثر من 2000 متجر Kroger و Fry's و Ralphs و Mariano في 30 ولاية، وستتمكن من تقديم طلبك عبر الإنترنت، وتتبع حالته، ومشاركة الوقت المقدر للوصول الخاص بك، وإعلام المتجر بوصولك وكل ذلك دون مغادرة خرائط Google.

ويقول عملاق البحث أيضًا أن الأشخاص الذين يستخدمون خدمة التقاط البقالة من خرائط Google عادةً ما ينتظرون أقل من خمس دقائق لجلب مشترياتهم من البقالة.

وإذا كانت ليلة فى المدينة هي أسلوبك، فإن خرائط Google قد قمت بتغطيتها هنا أيضًا، مع تفاصيل موسعة في تقييمات أماكن تناول الطعام في الولايات المتحدة، وستبدأ المطاعم والمقاهى فى عرض نطاقات الأسعار، بحيث يمكنك بسهولة العثور على موقع يناسب ميزانيتك، كما تعمل Google أيضًا على تسهيل مشاركة الزائرين الآخرين في التفاصيل مثل توافر المقاعد في الهواء الطلق وخيارات التوصيل والتقاط على الرصيف.

وبدءًا من اليوم، تتوفر علامة تبويب الدليل العالمي وخدمات التقاط البقالة على خرائط Google لنظامي التشغيل Android و iOS، وسيتم طرح تقييمات المطاعم الموسعة و Area Busyness خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في الوقت المناسب تمامًا لموسم العطلات.