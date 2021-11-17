شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدفع 740 مليون دولار لأستراليا بعد شهور من تهديدها بالانسحاب من البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة جوجل إنها ستنفق مليار دولار أسترالي (736 مليون دولار) في أستراليا على مدى خمس سنوات، بعد أشهر فقط من تهديدها بسحب خدماتها من البلاد استجابة للوائح الحكومية الأكثر صرامة.

وقالت وحدة التشغيل الرئيسية لشركة Alphabet Inc إنها تخطط لتوسيع البنية التحتية السحابية، وإنشاء مركز أبحاث يعمل به باحثون ومهندسون أستراليون، وشراكة مع وكالة العلوم منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO).

وقال ميل سيلفا، العضو المنتدب لشركة Google Australia ، الذي هدد في وقت سابق من هذا العام بحظر محرك بحث جوجل في البلاد، إن خطة الإنفاق ستجلب موارد تكنولوجية واستثمارات كبيرة، فيما أكد رئيس الوزراء سكوت موريسون، أثناء حضوره إعلان التمويل في سيدني، إنه "تصويت على الثقة بقيمة مليار دولار أسترالي" في استراتيجية الاقتصاد الرقمي الأسترالي، والتي تهدف إلى وضع البلاد ضمن أكبر 10 اقتصادات رقمية حول العالم بحلول عام 2030.

وأضاف موريسون: "القرار الذي اتخذته شركة Google له فوائد كبيرة للشركات الأسترالية حيث إننا نتعامل مع التعافي الاقتصادي السابق لنا"، وأضاف: "ستجلب المزيد من وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى شواطئنا ... عبر الهندسة وعلوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي".

وهدد سيلفا خلال جلسات استماع في البرلمان الأسترالي في يناير بحظر محرك بحث جوجل لتجنب القوانين التي تجبر الشركة ومشغل وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك على دفع المال للمنافذ الإخبارية مقابل المحتوى المنشور على مواقعهم الإلكترونية.

ومع ذلك، مضى القانون قدما وتراجعت جوجل عن تهديدها، وبدلاً من ذلك، أبرمت كل من جوجل وفيس بوك صفقات ترخيص مع معظم شركات الإعلام الرئيسية في أستراليا، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الفيدرالية في مراجعة فعالية القانون في مارس.

وقالت أستراليا أيضًا إنها تخطط لجعل شركات الإنترنت الكبيرة تتحمل المسؤولية القانونية عن التشهير والمعلومات المضللة المستضافة على منصاتها ، وهو التغيير الذي عارضه قطاع التكنولوجيا إلى حد كبير، وقال موريسون: "نحن بحاجة إلى بذل نفس القدر من الجهد للتأكد من أن العالم الرقمي آمن وموثوق".