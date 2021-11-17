العملات الرقمية تواصل الهبوط.. وبيتكوين تسجل خسارة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم، هبوطها جديدا خلال تعاملات الأربعاء 17 نوفمبر 2012، بينما هوت بيتكوين أسفل 60 ألف دولار.

وبحلول الساعة 6:11 صباحا بتوقيت جرينتش تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية في العالم إلى 2.61 تريليون دولار.

وتراوحت قيمة انخفاض العملات الرقمية بين 2 إلى 8%، حيث جاءت عملة لايتكوين في مقدمة الخاسرين.

أما بيتكوين فقد هبطت أسفل 60 ألف دولار لأول مرة منذ صعودها القياسي في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني عندما صعدت بأكثر من 11% مسجلة مستوى 69 ألف دولار.

ويقول خبراء العملات المشفرة إنه لا يبدو أن هناك أنباء دفعت إلى هذا الانخفاض الذي يرجع على الأرجح لعمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعات سابقة.

ويصعب على الخبراء، تحديد سبب التراجع الكبير لسوق العملات المشفرة، بسبب السرية التي تفرض على معاملات هذه السوق، من حيث المتعاملين، أو جنسياتهم.

لكن بعض مراقبي أسواق المال، بحسب مجلة “فوربس” الأمريكية، رجحوا أن يكون قانون البنية التحتية للرئيس الأمريكي جو بايدن، وجهود السلطات الصينية للقضاء على تعدين العملات المشفرة الدور الأكبر في ذلك انهيار أسعار العملات المشفرة هذا الأسبوع.

ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، خطته الضخمة لتحديث البنى التحتية التي تمثّل انتصارا نادرا له في ظل تراجع شعبيته.

ويأتي توقيع قانون إصلاح للبنى التحتية الأمريكية، باستثمارات 1.2 تريليون دولار، هو الأكبر منذ أكثر من نصف قرن، بعد تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للانتقاد وتراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي.

وتضمن مشروع قانون البنية التحتية للرئيس جو بايدن أحكامًا لتنظيم وفرض ضرائب محتملة على العملات المشفرة.

أسعار العملات الرقمية اليوم

هوى سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 2.19% ليصل إلى 59,580.4 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية لأشهر عملة رقمية بالعالم إلى 1.14 تريليون دولار.

وانخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3.57% لتسجل نحو 4,174.83 دولار.

وانخفض سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 6.73%، لتصل إلى 567.42 دولار.

وهوى سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 5.11% ليسجل 1.8440 دولار.

ونزل سعر عملة ريبل XRP بنسبة 3.52% ليصل إلى 1.08376 دولار.

وتراجع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 5.43% ليصل إلى 40.030 دولار.

وانخفض سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 4.7% ليصل إلى 0.235831 دولار.

وهبط سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 7.87% ليصل إلى 225.900 دولار.

وهوى سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 4.16% ليصل إلى 28.88دولار.