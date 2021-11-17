شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقة استخدام Locked Folder بصور جوجل لإخفائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح ميزة Locked Folder بتطبيق Google Photos للمستخدمين حفظ الصور ومقاطع الفيديو في مساحة محمية بكلمة مرور، وهو ما يمكّن هذا الشخص من إخفاء الصور ومقاطع الفيديو التي لا يريد أن يراها الآخرون، وفيما يلى كيفية القيام بذلك.

1. افتح صور Google على هاتفك.

2. انتقل إلى المكتبة، وابحث عن الأدوات المساعدة، ثم انقر فوق إعداد مجلد مغلق.

3. سيتم فتح شاشة بخصائص ميزة المجلد المقفل.

4. اضغط على Set up Locked Folder للمتابعة.

5. يمكنك تعيين كلمة مرور على المجلد المقفل.

6. يمكنك استخدام خيار قفل شاشة هاتفك الذي يمكن أن يكون إما فتح بصمة الإصبع أو النمط أو كلمة المرور الأبجدية الرقمية أو رقم التعريف الشخصي الرقمي.