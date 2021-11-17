شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر توسع الوصول المجانى للبيانات لمطوري التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة تويتر إنها ستوسع الوصول المجاني إلى بيانات مواقع الشبكات الاجتماعية لمساعدة مطوري البرامج على إنشاء أدوات ومنتجات يمكن أن تعزز محادثات أكثر أمانًا عبر الإنترنت أو تنظيم محتوى.

وتعد هذه الخطوة جزءا من جهود تويتر المتزايدة خلال العام الماضي لإضفاء اللامركزية على الشركة ، وهي رؤية تهدف إلى منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في المحتوى الذى يرونه في موجز تويتر أو لديهم طرقًا جديدة لمشاركة المحتوى على الموقع.

وتأتى الجهود المبذولة لزيادة وصول المطورين أيضًا في الوقت الذي يواجه فيه تويتر وFacebook وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى تدقيقًا عالميًا حول كيفية عرض خوارزمياتهم لمحتوى معين ودورهم في السماح بنشر المعلومات المضللة أو خطاب الكراهية.

ويمكن للمطورين الوصول إلى بيانات تصل إلى مليوني تغريدة شهريًا من خلال واجهة برمجة تطبيقات تويتر (API) دون أي تكلفة، ولعل بعض الأمثلة على التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام بيانات تويتر تشمل Block Party ، التي أسسها مهندس البرمجيات Tracy Chou وتسمح لمستخدمي تويتر بتصفية المحتوى الذي لا يريدون رؤيته.