شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يستخدم صور السيلفى بالفيديوهات للتحقق من هوية المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر
ويبدو أن الشركة المملوكة لفيس بوك قد نجحت الآن فى حل جميع الأخطاء، حيث يُقال إن الميزة متاحة عالميًا، وقد تم رصدها لأول مرة من قبل خبير وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، حيث شارك أيضًا لقطة شاشة من القسم الجديد.
وحسب الصور، يعرض القسم رسالة "التقط صورة سيلفي للفيديو"، "نحتاج إلى مقطع فيديو قصير يدير رأسك في اتجاهات مختلفة، يساعدنا هذا في التأكد من أنك شخص حقيقي وتأكيد هويتك "، وتدعى الشركة أن الفيديو لن يكون مرئيًا على المنصة مطلقًا وسيتم حذفه في غضون 30 يومًا.
وتقول أيضًا إنها لن تجمع البيانات الحيوية أو تستخدم تقنية التعرف على الوجوه، وبعبارات بسيطة، سيقوم الذكاء الاصطناعي للمنصة بتحليل فيديو السيلفي للتأكد من أن المستخدم هو شخص حقيقى.