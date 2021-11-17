شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يستخدم صور السيلفى بالفيديوهات للتحقق من هوية المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ إنستجرام في استخدام صور السيلفي بالفيديوهات للتحقق من هوية المستخدم، حيث تعمل ميزة الأمان منذ بعض الوقت الآن، وقد حاولت الشركة طرح الميزة فى أغسطس من العام الماضي لكنها اضطرت لتأجيل الخطة بسبب مشاكل فنية.

ويبدو أن الشركة المملوكة لفيس بوك قد نجحت الآن فى حل جميع الأخطاء، حيث يُقال إن الميزة متاحة عالميًا، وقد تم رصدها لأول مرة من قبل خبير وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا، حيث شارك أيضًا لقطة شاشة من القسم الجديد.

وحسب الصور، يعرض القسم رسالة "التقط صورة سيلفي للفيديو"، "نحتاج إلى مقطع فيديو قصير يدير رأسك في اتجاهات مختلفة، يساعدنا هذا في التأكد من أنك شخص حقيقي وتأكيد هويتك "، وتدعى الشركة أن الفيديو لن يكون مرئيًا على المنصة مطلقًا وسيتم حذفه في غضون 30 يومًا.

وتقول أيضًا إنها لن تجمع البيانات الحيوية أو تستخدم تقنية التعرف على الوجوه، وبعبارات بسيطة، سيقوم الذكاء الاصطناعي للمنصة بتحليل فيديو السيلفي للتأكد من أن المستخدم هو شخص حقيقى.