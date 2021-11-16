شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيفية تغيير المتصفح الافتراضى الخاص بك فى ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن تحديث جهاز الكمبيوتر من Windows 10 إلى Windows 11 ، يتيح نقل المستخدم إلى مايكروسوفت ايدج عند النقر فوق ارتباط لموقع ويب أو مستند PDF أو مجموعة متنوعة من أنواع الملفات الأخرى.

ففى إصدارها الجديد من ويندوز، يبدو أن Microsoft تدفع تطبيقاتها الخاصة فوق التطبيقات التي تم تثبيتها كإعدادات افتراضية قبل الترقية، بمعنى آخر أصبح Edge فجأة متصفح المستخدم الافتراضى حسبما نقل موقع The verege.

وتجعل مايكروسوفت من الصعب تبديل المتصفحات الافتراضية في ويندوز 11

وفى المرة الأولى التي تدخل فيها إلى متصفح آخر ليس Edge - على سبيل المثال ، Google Chrome - سيسألك المتصفح غير Edge عما إذا كنت ترغب في جعله المتصفح الافتراضى.

ومع ذلك أصبحت عملية تغيير الإعدادات الافتراضية في Windows 11 أكثر تعقيدًا مما كانت عليه في Windows 10. لذلك قد لا تحصل على هذا الطلب السهل - أو إذا قمت بذلك، فقد يصل بك إلى صفحة معقدة المظهر بعنوان "التطبيق ثم التطبيقات الافتراضية. ".

في كلتا الحالتين إليك كيفية التبديل:

تبديل المتصفحات الافتراضية

- كنت لا تريد أن يكون Edge هو متصفحك الافتراضي، ولم يعرض متصفحك المفضل إجراء التغيير نيابةً عنك - أو إذا كان يعرضك ولكنه أرسلك بدلاً من ذلك إلى صفحة "التطبيقات الافتراضية" - فإليك كيفية تبديل إفتراضي.

- أستخدم Google Chrome، ولكن هذا يجب أن يعمل مع أي متصفح قمت بتثبيته على نظامك.

- حدد الإعدادات ثم التطبيقات ثم التطبيقات الافتراضية.

- ضمن "تعيين الإعدادات الافتراضية للتطبيقات"، قم بالتمرير لأسفل إلى حيث تم إدراج المتصفح المفضل لديك أو اكتب الاسم في الجزء الخاص "تطبيقات البحث" انقر فوق التطبيق.

- سترى قائمة بالملفات المتعلقة بالمتصفح، وضمن كل اسم ملف، التطبيق المرتبط به حاليًا في Windows 11، لا يمكنك ببساطة تغيير متصفحك الافتراضي بنقرة واحدة - يجب عليك تغيير المتصفح المعين لكل نوع ملف محدد.

- ابحث عن أنواع الملفات المخصصة لـ Edge ، مثل HTM و HTML و HTTP و HTTPS وربما PDF (ما لم يكن لديك قارئ PDF تفضله) انقر فوق تلك التي تريد تغييرها.

قد تحصل على نافذة منبثقة "قبل التبديل" تحثك على تجربة Microsoft Edge - امض قدمًا وانقر على "التبديل على أي حال". ستظهر لك نافذة منبثقة بها تحديد "استمر في استخدام هذا التطبيق" في الأعلى والمتصفحات المثبتة الأخرى. انطلق وحدد الشخص الذي تريد استخدامه (اعلم أنه قد تكون هناك بعض أنواع الملفات التي لن تقدم متصفحك كبديل.).

هناك شيء آخر: إذا فتحت Edge لأي سبب، فستحصل على النافذة المنبثقة المتوقعة التي تحثك على العودة إلى "إعدادات المتصفح الموصى بها".

هذا لن يحل كل شيء

ولكن انتظر هناك المزيد، حتى بعد تبديل المتصفح الافتراضي إلى شيء آخر غير Edge ، ستستمر في الحصول على Edge باعتباره المتصفح المفضل لعدد من تطبيقات Windows. على سبيل المثال، قم بإظهار جزء عنصر واجهة المستخدم الجديد في Windows 11 (من خلال النقر على أيقونة Widgets في شريط المهام الخاص بك، الذي يشبه النافذة ذات الجزأين)، وانقر فوق أحد عناصر الأخبار التي تظهر هناك - وسيفتح الرابط حافة.

إذا وجدت هذا مزعجًا، فقد يكون هناك تطبيق لذلك. لفتح الروابط الخاصة بـ Edge ، عليك القيام بما يلي:

- انتقل إلى الإعدادات> التطبيقات> التطبيقات الافتراضية.

- قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل حتى ترى "اختيار الإعدادات الافتراضية حسب نوع الرابط".

- انقر فوق ذلك ثم في مربع البحث المسمى "تعيين الإعدادات الافتراضية لأنواع الارتباط" ، اكتب "Edge".

- تحت عنوان "Microsoft-Edge" ، سترى "Microsoft Edge". انقر فوق ذلك ، وسترى أي متصفحات أخرى يمكنك استخدامها لفتح تلك الروابط المتخصصة.

- ومن المثير للاهتمام ، أنه إذا قمت بتثبيت Chrome أو Firefox ، فلن تراها كخيارات. ولكن إذا قمت بتثبيت متصفح Brave، فسوف تراه كخيار - وإذا قمت بتحديد ذلك ، فعندما تنقر فوق ارتباط أخبار في جزء Widget ، فسيظهر في Brave.

الاحتمال الآخر هو أداة تسمى EdgeDeflector تم إنشاؤها في الأصل لاعتراض أي روابط في Windows 10 كانت خاصة بالحافة وإعادة كتابتها بسرعة بحيث يمكن فتحها بواسطة متصفح الويب الافتراضي. لقد قمت ببعض التصفح وقرأت أن أحدث إصدار له ، v1.2.3.0 ، سيعمل مع Windows 11.