شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Xbox يضيف أكثر من 70 لعبة كلاسيكية إلى مكتبة التوافق مع الإصدارات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لـ Xbox اليوم، أعلن أنه تمت إضافة أكثر من 70 لعبة إلى مكتبات التوافق مع الإصدارات السابقة من Xbox One و Xbox Series X / S، وفقا لتقرير digital trend .

وأكدت أن الألعاب تدعم تقنية Auto HDR وسيتلقى الكثير منها تحسينات في الدقة، علاوة على ذلك ، تحصل 11 عنوانًا على تعزيز الإطارات في الثانية (FPS) ، ومنذ Xbox 360 ، كان لدى Xbox مكتبة معتمدة مسبقًا للألعاب المتوافقة مع الإصدارات السابقة والتي يمكن تشغيلها على وحدات تحكم الجيل الحالي. قائمة العناوين المدعومة تصل الآن إلى 76 مع إعلان اليوم.

والعديد من العناوين المضافة هي المفضلة لدى المعجبين والتي يتم طلبها باستمرار، وتتضمن هذه العناوين سلسلة Max Payne و FEAR و Skate بأكملها على Xbox One و Series X / S. كما تتضمن المكتبة أيضًا أكثر من 20 لعبة Xbox أصلية بما في ذلك Dead or Alive Ultimate و Star Wars: Jedi Knight II و Star Wars: Starfighter و Otogi الامتياز التجاري.

وأكد Xbox أن ألعاب Xbox الأصلية ستتلقى زيادة في الدقة على أجهزة Xbox Series X / S و Xbox One المتصلة بالشاشات المدعومة ستختلف زيادة الدقة اعتمادًا على وحدة التحكم. 1 الدقة بمقدار 4x على أجهزة Xbox Series X و Xbox One X 2 زيادة دقة 3x على Xbox Series S. 3 زيادة الدقة بمقدار 2x على أجهزة Xbox One S و Xbox One.