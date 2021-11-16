شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يبدأ فى طرح إصلاح "اختفاء التغريدات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ شبكة تويتر فى إصلاح "اختفاء التغريدات" حيث كانت قد أعلنت فى سبتمبر الماضى، أنها ستتعامل مع شكوى قائمة بهذا الشأن منذ فترة طويلة.

ووفقا لتقرير نقله موقع Engadget فإذا كنت تستخدم الخدمة بشكل متكرر، فربما لاحظت أن التغريدات تختفي أحيانًا من العرض.

في ذلك الوقت، قالت الشركة إن لديها العديد من التحديثات المخطط لها لمعالجة المشكلة، وأولها متاح الآن من خلال عميل الويب للمنصة.

يمكنك الآن اختيار الوقت الذي تريده لتحميل تغريدات جديدة في مخططك الزمني، للقيام بذلك انقر فوق عداد التغريدات في الجزء العلوي من الواجهة، لاحظ أن Twitter بصدد طرح التحديث، لذلك قد لا ترى عنصر الواجهة المرتبط على الفور.

قالت الشركة عن المشكلة عندما وعدت بإصلاحها لأول مرة: "نعلم أنها تجربة محبطة، لذلك نعمل على تغييرها"، وأشارت في ذلك الوقت إلى أنها ستطرح مجموعة متنوعة من التحديثات على مدار شهرين.