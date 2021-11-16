شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مكبرات الصوت Amazon Echo تتبع وجود شخص فى الغرفة باستخدام إشارات غير مرئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتمكن بعض مكبرات صوت Amazon Echo الآن من اكتشاف ما إذا كان الشخص فى الغرفة، وفقا لتقرير thesun التقنى.

وستستخدم مكبرات الصوت من الجيل الرابع Amazon Echo و Echo Dots الجديدة تقنية الموجات فوق الصوتية لاكتشاف وجود شخص.

وتسمح هذه الميزة لمكبر الصوت الخاص بك بتشغيل وإطفاء الأضواء من أجلك بالإضافة إلى وظائف أخرى مفيدة.

ويمكنك حتى ضبطه بحيث يتم إيقاف تشغيل Fire TV عندما تغادر الغرفة، وستحتاج إلى تمكين الميزة في تطبيق Alexa.

وتم العثور عليه ضمن Motion Detection إذا كان لديك جهاز Echo متوافق، ولا تحتوي أجهزة Echo المزودة بهذه الميزة على كاميرات ، لذا ستعتمد على إصدار موجة غير مسموعة من الموجات فوق الصوتية للتحقق مما إذا كنت هناك.

كما ستنعكس هذه الموجة الصوتية عن الأشياء القريبة وتسمح للمتكلم بالتعرف على الإنسان، وذكرت أمازون الميزة لأول مرة في حدث الأجهزة الخريفية في وقت سابق من هذا العام، إنه مشابه لميزة استشعار الحركة التي تأتي مع برنامج Echo Show.

ومع ذلك، يمكن لهذا الجهاز الاعتماد على الكاميرات لاكتشاف خروجك أو دخولك إلى غرفة وليس على موجة صوتية.